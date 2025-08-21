Majka u Etiopiji s osmijehom na licu priznala Kristijanu Iličiću da je ubila svoje troje djece

Najpoznatiji hrvatski putopisac i bloger Kristijan Iličić, koji je obišao svih 197 država svijeta, nedavno je boravio u Etiopiji.

S ekipom je proveo mjesec dana u Egiptu i Etiopiji, snimajući dokumentarni serijal o braći Seljan. Cilj im je bio prikazati život ljudi, njihove običaje i mjesta koja rijetko tko posjećuje. U Kairu su, primjerice, istražili takozvani „Grad smeća“, četvrt u kojoj se reciklira većina otpada iz cijelog grada. No, najšokantnija iskustva doživjeli su u Etiopiji.

U plemenu Karo čuli su priču majke koja je ubila troje djece. Prema njihovom vjerovanju, određena djeca smatraju se „prokletima“ – primjerice blizanci ili ona kojima prvi niknu gornji zubi. Takvu djecu nazivaju Mingi i vjeruju da donose nesreću cijelom selu. Iako je ta praksa zakonom zabranjena, i dalje se potajno provodi. Iličić je posjetio i sirotište u kojem danas živi šezdesetak djece spašene od smrti.

Foto: Instagram

Ekipa je snimala i u plemenu Dasanech, poznatom po ženskom obrezivanju, te u planinama gdje žive rijetki gelada majmuni. Putovanje nije bilo bez rizika – zaustavili su ih čak i pobunjenici – ali donijelo je i snažne emocije. Nakon 16 godina, Iličić je ponovno pronašao dvije djevojčice iz plemena Hamar koje je nekad upoznao. Jedna je ostala živjeti u plemenu, dok drugoj financira školovanje kako bi ostvarila svoj san i postala veterinarka.

Za Iličića je Etiopija posebno mjesto. Kaže da mu je upravo ona otvorila oči – pokazala mu je veliko siromaštvo, ali i to da sreća ne ovisi uvijek o materijalnom bogatstvu.

Putopisac sada uživa u Kabulu (Afganistan). Sa suprugom Andreom Trgovčević pozirao je ispred jedna od najpoznatijih džamija i mauzoleja.

POGLEDAJTE VIDEO: svemir uragan 1

