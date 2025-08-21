Kako su se nekada zabavljale IT djevojke? Tatjana Dragović i Fani Stipković 'žarile i palile' estradom

Bivša manekenka i novinarka Fani Stipković u srijedu je proslavila svoj 43. rođendan, a brojne čestitke pristizale su joj iz svih dijelova svijeta putem društvenih mreža. Među mnoštvom lijepih želja, jedna se posebno izdvojila i privukla veliku pažnju pratitelja.

Riječ je o čestitki koju je objavila bivša manekenka i poduzetnica Tatjana Dragović (46). Na svom Instagram profilu podijelila je arhivsku fotografiju na kojoj pozira s Fani, a iako nije poznato kada je točno snimljena, jasno je da prikazuje dvije prijateljice u mlađim danima, u opuštenom i veselom izdanju.

''Imam samo stare fotografije, ali ljubav je uvijek ista. Sretan rođendan, voljena moja Fani'', napisala je Tatjana u opisu fotografije.

Inače, Tatjana je svoju manekensku karijeru započela je 1994. godine, kada je predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru Elite Model Look. Tada je ušla među 10 najboljih finalistica, što joj je otvorilo vrata svjetske modne scene. Tijekom godina radila je za prestižne modne kuće i bila zaštitno lice brojnih kampanja, a s 15 godina preselila se u New York kako bi nastavila karijeru modela.

S druge strane, Fani iza sebe ima bogatu novinarsku karijeru, a paralelno s novinarstvom, bavila se i manekenstvom. Taj joj je posao otvorio vrata brojnih angažmana, od Hrvatske do Londona i Milana.

