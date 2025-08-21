Franka Batelić otkrila kako provodi slobodno vrijeme s Vedranom: 'Televisia Presenta'

Pjevačica Franka Batelić (32) i bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka (39) slobodne trenutke odlučili su iskoristiti za putovanje u Italiju. Franka je na društvenim mrežama podijelila nekoliko detalja, a otkrila je i gdje su točno bili.

"Hvala, Vedrane, na fotki u Televisia Presenta stilu u vinogradima Toskane jer ja kao i inače ljeti, u galeriji imam isključivo slike mora, djece i hrane. Par dana u Firenzi je blago popravilo prosjek pa se sad nađe i još ponešto... Iako... Uglavnom pretežno hrana. Viva Italia!", napisala je u opisu objave.

Podsjetimo, Franka i Vedran u braku su od 2018. godine, a njihova ljubavna priča započela je na Zrću šest godina ranije. Unatoč poslovnim obavezama i udaljenosti, uspjeli su održati vezu, a danas slove za jedan od najstabilnijih parova.

Sudbonosno "da" izrekli su na bajkovitom vjenčanju u Istri, u Frankinom rodnom kraju, na predivnom imanju u Balama. U braku su dobili i dvoje djece, sin Viktor rodio se 2020. godine, a 2023. rodila im se i kći Greta.

