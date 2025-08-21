Georgina pozirala u uskom kompletu, ali detalj na fotografiji otkriva više o zarukama

Nekoliko dana nakon što je potvrdila zaruke s Cristianom Ronaldom, Georgina Rodriguez pozirala je na plaži Crvenog mora u uskom bijelom kompletu. Odjenula je kratke hlačice i top, ispod kojih se nazirao bijeli kupaći, a cijelu kombinaciju začinila je blještavim dijamantima oko vrata. Najviše su do izražaja došle njezine obline...

Podsjetimo, Georgina i Ronaldo zaručili su se nakon osam godina veze. Ona je vijest potvrdila na Instagramu uz fotografiju prstena i poruku: "Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima."

Par se upoznao 2016. u Madridu, gdje je Georgina radila kao prodavačica u luksuznoj trgovini. Njihova veza postala je javna već početkom 2017., kada su se zajedno pojavili na dodjeli FIFA-inih nagrada u Zürichu, u pratnji Ronaldova sina Cristiana Jr.

Osim blještavih dijamanata i modnih kombinacija, Georgina se ističe po broju pratitelja na društvenim mrežama. Prati je više od 60 milijuna obožavatelja na Instagramu, snimila je i vlastiti dokumentarac, a s Ronaldom odgaja djecu te često dijeli kadrove s luksuznih putovanja i privatnih aviona. Neki bi zaključili, život iz snova...

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka na svojoj Rujevici protiv PAOKa u play-offu Europske lige

