Neda Ukraden: 'Da mi je netko rekao da ću pjevati u ovim godinama, rekla bih da se šali'

Neda Ukraden (75) već desetljećima gradi status jedne od najpoznatijih i najomiljenijih pjevačica na ovim prostorima. Iako iza sebe ima impresivnu karijeru s brojnim hitovima i nastupima diljem regije, ona i dalje ne posustaje - jednako energična na sceni kao i u privatnom životu. Ljeto je za nju uvijek posebno razdoblje, jer ga provodi okružena obitelji, unucima i prijateljima, a pritom uspijeva uskladiti i sve poslovne obaveze. Kako izgleda jedan dan u životu Nede Ukraden, razmišlja li o mirovini, ali i koje su joj neostvarene želje - sve to otkrila je u intervjuu za Net.hr.

Kako najradije provodite ljetne dane? Uspijete li pronaći vrijeme za pravi odmor ili ste cijelo ljeto u radnom ritmu?

Ljeto je moje omiljeno godišnje doba, a bez sunca i mora teško ga je zamisliti. Dijete sam rođeno u znaku sunca i još kao mala, dok bih sa svojom bakom u našem vinogradu u Imotskom trčkarala, radovala sam se suncu i grožđu. Otkada imamo kuću kraj mora u Boki, cijelo ljeto smo obitelj i ja u njoj, aktivno provodeći dane, uvijek s nekim dragim ljudima koji navrate ili koje volimo ugostiti. Tu, u našoj kući u Boki kotorskoj, istinski uživamo i u moru, suncu, plivanju, kuhanju.

Foto: Instagram

Mnoge kolegice, čak i mlađe od Vas, već su otišle u mirovinu. Što Vas motivira i daje Vam snagu da i dalje radite i putujete ovako intenzivnim tempom?

Da mi je netko rekao da ću pjevati do ove dobi, rekla bih da se šali. A ja evo, više nego ikad, po cijeloj regiji nastupam i uživam s publikom. Sve dok me trebaju, dok mogu i dok me to veseli, pjevat ću. U mom malom bokeljskom mjestu Lepetane, gdje već pet desetljeća imamo kuću, za rođendan su mi na fešti u moju čast, uz prekrasni buket cvijeća, dodijelili i Zahvalnicu za suradnju i promociju našeg malog mjesta.

Foto: Instagram

Kako izgleda Vaš odmor iz snova? Vi ste sami na osamljenom otoku ili okruženi obitelji, unucima i kćeri?

Samo aktivan odmor, sport, plivanje, druženje, kuhanje, tip je odmora koji volim. Iako sam proputovala, što pjevajući, što privatno, mnoge svjetske ekskluzivne destinacije, za mene je već poslije trećeg dana bilo: ''Ajme, što je ovdje dosadno.“ Kada sam okružena svojim najdražima, nekako mi sve ima smisla, svaki napor ima rezultat u nekom osmijehu, zagrljaju. Unuci su mi sad prijatelji i zajedno idemo na tenis, plivamo... Volim nešto lijepo poslušati, skuhati, družiti se s prijateljima, zetom, kćeri, a najviše s unucima. Oni su mi radost i velika inspiracija. Nedostaje nam toga lijepog, opuštenog druženja, jer smo svi u trci s vremenom.

Foto: Instagram

Kako se brinete o liniji tijekom ljeta? Imate li posebne navike ili rutinu koja Vam pomaže?

Mediteranska prehrana i aktivan život su stvari koje, uz njegu i genetiku, pomažu svakome pa i meni. No, naravno, kad voliš dobro skuhati i pojesti, onda je uvijek borba kako skinuti kilogram ili dva. Ipak, najbitnije je zdravlje i u tom smislu je važnije biti zdrav i dobro raspoložen nego opterećen kilogramima, borama, modom. Sve treba dozirati!

Često Vas nazivaju najljepšom bakom na estradi. Laska li Vam takav kompliment?

Biti baka je najveća sreća i privilegij koji su mi Bog i život omogućili. Ja sam toliko ponosna prije svega na svoju kćer, i naravno njezinu djecu, odnosno moje unuke, da mi je sve što ide uz njih veliki kompliment. Voljela bih da im budem netko s kim će se ponositi, tko im pruža ljubav i podršku za sve njihove talente i škole.

Foto: Instagram

Kad je riječ o kozmetici - bez čega nikada ne izlazite iz kuće?

Dobro očišćeno lice, noćni serum, kvalitetna dnevna krema, bez toga nema moje ''beauty torbice''. Sve drugo je dekoracija. Naravno, mora biti kvalitetna, pogotovo nama koje smo pod reflektorima, na sceni, u studiju cijeli život.

Foto:

Ostvarili ste mnogo u posljednjih nekoliko desetljeća – postoji li još nešto što želite ostvariti?

Ja sam više nego ostvarena žena! I profesionalno, jer nisam maštala da ću biti poznata pjevačica s obzirom na to da sam se obrazovala za druge poslove. Odgajana sam u skromnoj obitelji koja me je uvijek držala na tlu, u realnom svijetu, oslonjena na svoj rad i znanje. Svi uspjesi koji su se dogodili, svi aplauzi, nagrade - više su nego što sam kao mala curica, koja je za očevim poslom krenula iz Imotskog, mogla sanjati! I kad sam pomislila da me više ne može ništa iznenaditi - dogodio se London i snimanje u svjetski poznatom Abbey Road Studios! Naime, zahvaljujući mojoj diskografskoj kući Croatia Records, nedavno sam imala veliko zadovoljstvo i čast snimiti svoju čuvenu pjesmu ''Zora je“ u tom svjetskom studiju u kojem su najslavnije svjetske zvijezde snimale, pjevale i svirale! Kao da me čuo svemir! Naime, još kao mlada studentica engleskog i književnosti, maštala sam o Londonu, o tom svjetskom studiju, koji se nalazi u onoj čuvenoj ulici s pješačkim prijelazom kojim su slavni The Beatlesi koračali, o slavnim zvijezdama koje su tu pjevale i svirale. I tako, direktno iz svojih studentskih snova, našla sam se u tom studiju uz pratnju svjetski poznatog Royal Philharmonic Orchestra, pod dirigentskom palicom Stevea Sidwella, da otpjevam svoj čuveni hit! Što reći! Ne mogu dočekati taj dan, 25. listopada i koncert u zagrebačkoj Areni na kojem ću promovirati svoj hit iz poznatog londonskog studija.

