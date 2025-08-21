Oscarovac u Sarajevu: Willem Dafoe prošetao tepihom u društvu zgodnog direktora festivala

Slavni američki glumac Willem Dafoe (70) prošetao je crvenim tepihom 31. Sarajevo Film Festivala, gdje ga je dočekala brojna publika. Rado se zaustavljao, potpisivao fotografije i pozdravljao obožavatelje.

Foto: Armin Durgut/pixsell

“Fantastično je biti ovdje. Ljudi su puni dobrodošlice. Festival je narastao i lijepo je vidjeti kako sve napreduje. Pokušavam uživati u onome što radim. Kada prestanete uživati i smijati se, vrijeme je da prestanete. Ja još uvijek uživam u svom poslu”, rekao je Dafoe, prenosi Klix.ba.

Na crvenom tepihu Dafoe se pojavio u društvu direktora festivala, zgodnog Jovana Marjanovića, koji je plijenio jednaku pažnju publike.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Foto: Armin Durgut/pixsell

Glumac je danas održao i masterclass u Bosanskom kulturnom centru, prisjetivši se i svoje prve posjete Sarajevu 2000. godine. “Došao sam u Sarajevo nedugo nakon rata. Sada je ovo drugo Sarajevo. Prošlo je dugo vremena i lijepo je usporediti ta iskustva”, poručio je, dodajući da ga za grad vežu samo lijepe uspomene.

Večeras će mu na festivalu biti uručeno i Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj industriji. Publika će u sklopu Open Air programa moći pogledati i njegov novi film The Birthday Party, u kojem tumači lik grčkog tajkuna Markosa Timoleona.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Inače, Willem Dafoe filmsku je karijeru započeo 1980. godine, a do danas je ostvario niz zapaženih uloga. Četiri puta bio je nominiran za Oscara – za filmove Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project i At Eternity's Gate.

