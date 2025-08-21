Oscarovac u Sarajevu: Willem Dafoe prošetao tepihom u društvu zgodnog direktora festivala
Filmska večer za pamćenje
Slavni američki glumac Willem Dafoe (70) prošetao je crvenim tepihom 31. Sarajevo Film Festivala, gdje ga je dočekala brojna publika. Rado se zaustavljao, potpisivao fotografije i pozdravljao obožavatelje.
“Fantastično je biti ovdje. Ljudi su puni dobrodošlice. Festival je narastao i lijepo je vidjeti kako sve napreduje. Pokušavam uživati u onome što radim. Kada prestanete uživati i smijati se, vrijeme je da prestanete. Ja još uvijek uživam u svom poslu”, rekao je Dafoe, prenosi Klix.ba.
Na crvenom tepihu Dafoe se pojavio u društvu direktora festivala, zgodnog Jovana Marjanovića, koji je plijenio jednaku pažnju publike.
Glumac je danas održao i masterclass u Bosanskom kulturnom centru, prisjetivši se i svoje prve posjete Sarajevu 2000. godine. “Došao sam u Sarajevo nedugo nakon rata. Sada je ovo drugo Sarajevo. Prošlo je dugo vremena i lijepo je usporediti ta iskustva”, poručio je, dodajući da ga za grad vežu samo lijepe uspomene.
Večeras će mu na festivalu biti uručeno i Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj industriji. Publika će u sklopu Open Air programa moći pogledati i njegov novi film The Birthday Party, u kojem tumači lik grčkog tajkuna Markosa Timoleona.
Inače, Willem Dafoe filmsku je karijeru započeo 1980. godine, a do danas je ostvario niz zapaženih uloga. Četiri puta bio je nominiran za Oscara – za filmove Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project i At Eternity's Gate.
