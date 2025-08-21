Millie Bobby Brown (21) i sin poznatog glazbenika (23) postali roditelji: Millie sve otkrila na Instagramu

Millie Bobby Brown (21) i Jake Bongiovi (23) postali su roditelji! Glumica iz serije Stranger Things i sin glazbenika Jona Bon Jovija ovog su ljeta posvojili djevojčicu.

Foto:

Na Instagramu je Millie napisala da su presretni i da žele započeti ovo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti: "Ovog ljeta smo posvojenjem dobili našu slatku djevojčicu. Jako smo uzbuđeni što ćemo započeti ovo prekrasno sljedeće poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti. Love, Millie i Jake."

Inače, par se zaručio 2023., a vjenčao u svibnju 2024. Millie je ranije govorila kako želi veliku obitelj. "Ja sam jedna od četvero djece, on je jedno od četvero. Dakle, velika obitelj je definitivno u našoj budućnosti", rekla je u podcastu. Dodala je da Jake razumije koliko joj je važno imati djecu, dok se ona želi posvetiti i glumačkoj karijeri.

O svojoj vezi s Jakeom je rekla da je odmah znala da je on "pravi" i da želi provesti život s njim. Posebno je pohvalila i njegovog oca, Jona Bon Jovija, rekavši da joj uvijek pomaže i brine se da je dobro.

