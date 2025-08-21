Aleksandra Prijović odriješila kesu: Muža za rođendan iznenadila 'sitnicom' od 32.000 eura

Suprug srpske pjevačice Aleksandre Prijović (29) i posinak Lepe Brene (64), Filip Živojinović nedavno je proslavio 40. rođendan, a glazbenica mu je tim povodom priredila veliko iznenađenje.

Aleksandra je organizirala zabavu za najbliže prijatelje i obitelj, a za supruga je pripremila i skupocjeni poklon. “Iako će uskoro roditi, Prija nije mirovala. Uz malu pomoć obitelji brzo je pripremila slavlje koje je Filipa potpuno iznenadilo. U svojoj vili okupila je sve drage ljude, naručila tortu, a proslava je trajala do ranih jutarnjih sati. Svi su uživali u dobroj hrani, piću i druženju”, ispričao je izvor blizak obitelji za Informer.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Filip je bio oduševljen kada je vidio sve ljude koje voli, ali i dekoraciju i tortu. Posebno ga je razveselio trenutak kada su ostali sami – tada mu je Aleksandra poklonila Rolex što ga je potpuno iznenadilo i oduševilo. Sat, vrijedan 32.400 eura, savršeno odgovara njegovom ukusu. Odmah ga je stavio na ruku i, kako vjeruju izvori, vjerojatno ga više neće skidati.

Foto: M.m./ata Images/pixsell

Podsjetimo, par ima sina Aleksandra (6), a uskoro bi trebali dobiti i djevojčicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandra Prijović u Gradskom vrtu u Osijeku