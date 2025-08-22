Dino i Viktorija Rađa proslavili 24 godine braka: Pogledajte fotografiju s bajkovitog vjenčanja

Legendarni košarkaš Dino Rađa (58) i njegova supruga Viktorija (48) obilježili su 24. godišnjicu braka, a Dino je tim povodom na svom Instagramu podijelio fotografiju s njihovog vjenčanja.

Foto: Instagram/screenshot

Romantično „da“ izrekli su na moru, a Viktorija je tada blistala u kratkoj bijeloj s velikim cvijetom u ruci, dok je Dino nosio bijelu košulju i hlače. „24 and going – I love you“, poručio je Rađa u opisu fotografije.

Podsjetimo, ovaj par se vjenčao u kolovozu 2001. godine na jahti "Duje" usidrenoj pokraj Korčule, a Dinov kum je bio glazbeni dragulj Petar Grašo (49). Nakon ceremonije, u svadbenoj odjeći, skočili su u more. Dino i Viktorija roditelji su dvojice sinova: Roka (22) Nike (17), a košarkaš iz prvog braka ima još jednog sina, Duju (28).

