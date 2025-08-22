Zvijezda 'Gospodina Savršenog' stigla je u Sarajevo: Što kažete na ovu odvažnu kombinaciju?

Zvijezda četvrte sezone popularnog showa Gospodin Savršeni, Polina Guseva, sinoć je privukla svu pažnju na crvenom tepihu petog dana Sarajevo Film Festivala.

Za ovu posebnu večer odabrala je elegantnu dugu crnu haljinu koju je kombinirala s visokim štiklama u istoj boji. Na društvenim mrežama uslijedila je lavina komentara. Pratitelji su složni da Polina nikada nije izgledala bolje, a mnogi su otišli i korak dalje te je prozvali pravom kraljicom crvenog tepiha.

Inače, Polina je 31-godišnja Ruskinja koja je dugo sanjala o životu u Europi i prvo je radila u Italiji, potom živjela dvije godine u Dalmaciji, a trenutačno je u Zagrebu.

U posljednje vrijeme aktivna je na društvenim mrežama pa tako samo na Instagram profilu ima više od 13 tisuća pratitelja.

