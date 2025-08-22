PRVA ARGENTINKA /

Preminula bivša Miss Svijeta: Prestižnu titulu osvojila u dobi od 24 godine

Foto: Profimedia

Norma je dugi niz godina živjela u Sjedinjenim Američkim Državama

22.8.2025.
10:45
Jedina žena iz Argentine koja je osvojila titulu Miss Svijeta, Norma Nolan preminula je 20. kolovoza u 87. godini. Vijest su u četvrtak, 21. kolovoza, potvrdili brojni portali specijalizirani za natjecanja ljepote.

Rođena u Venado Tuertu, irskog i talijanskog podrijetla, Norma Nolan pobijedila je u natjecanju za Miss Svijeta 14. srpnja 1962. godine u "Miami Beach Auditoriumu" pred 7.000 ljudi. Tada je imala 24 godine. Nakon tog postignuća, krenula je na nacionalnu turneju po Argentini i radila na brojnim reklamnim kampanjama. Kao dio nagrade, dobila je 15.000 dolara i razne stipendije. Kasnije se vratila u Buenos Aires, gdje je nastavila karijeru kao model. Poznato je da se 1966. godine udala i dobila kćer. Godine 1969. sudjelovala je kao članica žirija na izboru za Miss Svijeta, a potom se povukla iz svijeta zabave i mode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desetljećima je živjela u Miamiju, vodila privatni život i rijetko se pojavljivala u javnosti ili davala intervjue. Organizacija Miss Svijeta objavila je službeno priopćenje na svom Instagram profilu izražavajući "najiskrenije sućut" obitelji, prijateljima i svima koje je dotaknuo život Miss Svijeta 1962.

