Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena

Na zagrebačkom groblju Mirogoj posljednji je ispraćaj imala legendarna pjevačica Gabi Novak. U obiteljskoj grobnici, gdje već počivaju njezin suprug Arsen Dedić i sin Matija Dedić, sada je pokopana i jedna od najvećih dama hrvatske glazbene scene.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza 2025. godine, u svojoj 90. godini života. Ostavila je iza sebe bogato glazbeno nasljeđe koje će zauvijek obilježavati hrvatsku kulturu.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Podsjećamo, talentirana pjevačica rođena je 8. srpnja 1936. godine u Berlinu, gdje je provela nekoliko godina svog djetinjstva. Njezini su se roditelji upoznali na Hvaru, a onamo su se poslije i preselili. Početkom srednje škole doselila se u Zagreb i upisala Školu za primijenjenu umjetnost u Zagrebu.

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Najviše je tijekom karijere surađivala sa suprugom Arsenom Dedićem, preminulim legendarnim glazbenikom koji je također ostvario zapažena glazbena ostvarenja. Njihove emotivne skladbe bile su jedne od najslušanijih na prostorima bivše Jugoslavije, a malo tko ne zna za njihove pjesme kao što su "Kuća za ptice" i "Pamtim samo sretne dane".

Zajedno su dobili sina Matiju Dedića koji je krenuo njihovim stopama te postao jedan od najznačajnih jazz glazbenika u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša Škarica o smrti Gabi Novak