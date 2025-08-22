UZ SVOJE NAJMILIJE /

Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena

Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza 2025. godine, u svojoj 90. godini života

22.8.2025.
11:12
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na zagrebačkom groblju Mirogoj posljednji je ispraćaj imala legendarna pjevačica Gabi Novak. U obiteljskoj grobnici, gdje već počivaju njezin suprug Arsen Dedić i sin Matija Dedić, sada je pokopana i jedna od najvećih dama hrvatske glazbene scene.

Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza 2025. godine, u svojoj 90. godini života. Ostavila je iza sebe bogato glazbeno nasljeđe koje će zauvijek obilježavati hrvatsku kulturu.

Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Podsjećamo, talentirana pjevačica rođena je 8. srpnja 1936. godine u Berlinu, gdje je provela nekoliko godina svog djetinjstva. Njezini su se roditelji upoznali na Hvaru, a onamo su se poslije i preselili. Početkom srednje škole doselila se u Zagreb i upisala Školu za primijenjenu umjetnost u Zagrebu.

Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Najviše je tijekom karijere surađivala sa suprugom Arsenom Dedićem, preminulim legendarnim glazbenikom koji je također ostvario zapažena glazbena ostvarenja. Njihove emotivne skladbe bile su jedne od najslušanijih na prostorima bivše Jugoslavije, a malo tko ne zna za njihove pjesme kao što su "Kuća za ptice" i "Pamtim samo sretne dane".

Zajedno su dobili sina Matiju Dedića koji je krenuo njihovim stopama te postao jedan od najznačajnih jazz glazbenika u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša Škarica o smrti Gabi Novak

Gabi NovakMirogoj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZ SVOJE NAJMILIJE /
Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju i Arsena