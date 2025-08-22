Šuškanja su sve glasnija: Christine Baranski (73) u vezi je s 26-godišnjom pjevačicom?

Glumica Christine Baranski (73) i pop pjevačica King Princess (26), pravog imena Mikaela Mullaney Straus, ponovno su u centru pažnje, ovog puta zbog glasina o mogućoj vezi. Sumnje su počele nakon što su zajedno viđene na premijeri mjuzikla Mamma Mia! u New Yorku, gdje su pozirale zajedno, držeći se za ruke.

Nakon tog javnog događanja, King Princess je na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija s crvenog tepiha uz emotivan opis: ''Ljubav je ljubav''. Ova objava izazvala je brojne komentare i zbunjenost među njenim pratiteljima, a mnogi su počeli spekulirati o mogućoj romantičnoj vezi između nje i Baranski.

Foto: Profimedia

I Christine Baranski i King Princess poznate su po tome što rijetko govore o svom privatnom životu, a oduvijek su isticale koliko cijene međusobnu podršku i prijateljstvo koje su izgradile tijekom zajedničkog rada na seriji Nine Perfect Strangers.

U međuvremenu, King Princess nastavlja raditi na svom novom albumu Girl Violence, čiji izlazak se očekuje u rujnu 2025. godine. Nedavno je promovirala svoj prvi singl, "RIP KP".

Foto: Profimedia

Christine Baranski, s druge strane, nastavlja briljirati u svijetu televizije i filma. Osim njezine uloge u Pozlaćenom dobu, Baranski je nedavno osvojila nagradu za izniman doprinos televizijskoj industriji na ATX TV festivalu i nastavila raditi na filmu Song Sung Blue, koji je najavljen za kraj 2025. godine.

