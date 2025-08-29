Zgodni pjevač Parnog valjka nikad sretniji: 'Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao'

Pjevač Parnog valjka Igor Drvenkar (34) obradovao je pratitelje na društvenim mrežama sretnom viješću – uskoro će postati otac!

"Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao", napisao je Drvenkar uz crno-bijele fotografije na kojima pozira sa svojom partnericom držeći dječje tenisice. Na drugoj fotografiji njihova simpatična kujica Melody sa zanimanjem promatra tenisice, kao da i ona jedva čeka prinovu.

Inače, Drvenkar i njegova partnerica Nora svoju vezu dugo skrivaju od javnosti, no sada su imali poseban razlog za podijeliti na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Parni valjk ovog je ljeta, iako bez nezaboravnog Akija, uspio potvrditi kultni status nastupom u pulskoj Areni, čime su obilježili pola stoljeća postojanja benda.

