Hollywood u nevjerici: Pamela Anderson i Liam Neeson prekinuli?

Glasine o romansi između holivudskih glumaca Pamele Anderson (58) i Liama Neesona (73) krenule su nakon njihovih prisnih trenutaka na crvenom tepihu i toplih izjava koje su dijelili u intervjuima. Međutim, čini se da je sve što je među njima navodno tinjalo brzo nestalo, a nedavni izvještaji iz američkih medija otkrivaju da veze između njih nikada nije ni bilo.

Tvrde da Pamela i Liam navodno prolaze kroz “prekid”, ali samo simbolički. “Pamela je profesionalka. Liam je profesionalac. Znali su da će podgrijavanje glasina privući pažnju medija”, objasnio je izvor za strane medije. Dodao je kako, drugim riječima, publika je povjerovala da su u vezi, ali istina je da romansa nikada nije postojala.

Insajderi također tvrde da su oni prošli kroz svojevrsni “Schrodingerov raskid” odnosno nisu prekinuli jer nikada nisu ni bili zajedno. “Sve je to bila pametna marketinška strategija”, kaže izvor za Hollywood Gossip.

Uvjerljiv nastup pred publikom

Podsjetimo, Neeson je u intervjuima govorio kako je “zaljubljen” u Pamelu, dok su na crvenom tepihu razmjenjivali nježnosti. Mnogi su povjerovali da je njihova romansa stvarna, posebno jer Pamela iza sebe ima buran ljubavni život i veze s poznatim muškarcima. Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što su se zbližili tijekom zajedničkog snimanja filma "The Naked Gun".

