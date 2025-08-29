Jelena Dokić završila u bolnici: 'Stanje se uvelike može pogoršati krvarenjem i boli'

Nekadašnja tenisačica Jelena Dokić (42), podrijetlom iz Osijeka, zabrinula je pratitelje kada je na Instagramu objavila fotografiju iz bolničkog kreveta i otkrila da ima zdravstveni problem – fibroid, nekanceroznu izraslinu na maternici, zbog koje će uskoro morati na operaciju.

"Kad završiš na hitnoj sat vremena nakon što završiš s dnevnim izvještavanjem o US Openu. Zahvalna sam što ću biti dobro, ali samo sam htjela objaviti ovo kao podsjetnik i upozorenje za naše zdravlje", započela je Jelena.

"Imam prilično veliki fibroid (nekancerozna izraslina na maternici). Rekli su mi da nije ništa ozbiljno (mnoge žene ga imaju i žive s njim). Što god to značilo. To je istina, ali je istina i da se to stanje uvelike može pogoršati obilnim krvarenjem i boli, što se meni dogodilo. Idem na operaciju kasnije ove godine kako bi se uklonio", dodala je.

"Do sada je sve bilo u redu, ali posljednjih nekoliko mjeseci se pogoršalo. Zato želim da ova objava bude važan podsjetnik. Slijedite svoje instinkte. Ako vam nešto smeta, nemojte to ignorirati. Čak i ako se ispostavi da ništa nije u redu, bolje je biti siguran nego da kasnije nešto krene ozbiljno po zlu", napisala je.

"Redovito idite na preglede i za svaku, čak i najmanju bol ili nešto neobično, odmah se obratite liječniku. Nemojte ignorirati bol, a redoviti pregledi ključni su za rano otkrivanje i mogu vam spasiti život", zaključila je Jelena.

