Žalili su je zbog braka sa Štimcem, kći ju je molila da se razvede: Bivša misica danas je sretna

Splićanka Suzana Žunić Milačić (54), bivša supruga nogometaša i bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije Igora Štimca, 1988. godine ponijela je titulu Miss Jugoslavije s nepunih 17 godina. Tada još srednjoškolka, učenica Ekonomske škole i bivša rukometašica juniorske ekipe Dalme, iznenada se našla pod svjetlima reflektora, a ubrzo i u naručju jednog od tada najpoželjnijih sportaša.