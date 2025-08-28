Fitness influencerica očarala Veneciju: Stefanie Williams u haljini koja otkriva više nego što skriva

Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala posebnu pažnju izazvala je Stefanie Williams (27), influencerica i fitness-trenerica. Za svečanu prigodu odabrala je dugu crnu haljinu s dubokim dekolteom i elegantne cipele na visoku potpeticu, istaknuvši svoju vitku figuru.

Stefanie dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, a poznata je na društvenim mrežama gdje dijeli sadržaje o fitnessu i zdravom načinu života. Svoje fitness-putovanje započela je 2016. godine, a ubrzo je postala i trenerica, stekavši brojne pratitelje na TikToku i Instagramu.

Pogledajte fotogaleriju u kojoj je Stefanie Williams pokazala svoja najbolja izdanja.