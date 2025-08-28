CRVENI TEPIH /

Fitness influencerica očarala Veneciju: Stefanie Williams u haljini koja otkriva više nego što skriva

Fitness influencerica očarala Veneciju: Stefanie Williams u haljini koja otkriva više nego što skriva
Foto: Profimedia
Na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji pažnju je privukla Stefanie Williams, fitness trenerica i influencerica iz UK-a.
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala posebnu pažnju izazvala je Stefanie Williams (27), influencerica i fitness-trenerica. Za svečanu prigodu odabrala je dugu crnu haljinu s dubokim dekolteom i elegantne cipele na visoku potpeticu, istaknuvši svoju vitku figuru.

Stefanie dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, a poznata je na društvenim mrežama gdje dijeli sadržaje o fitnessu i zdravom načinu života. Svoje fitness-putovanje započela je 2016. godine, a ubrzo je postala i trenerica, stekavši brojne pratitelje na TikToku i Instagramu.

Pogledajte fotogaleriju u kojoj je Stefanie Williams pokazala svoja najbolja izdanja. 

28.8.2025.
14:56
Hot.hr
Profimedia
Stefanie WilliamsVenecijaFitnes
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CRVENI TEPIH /
Fitness influencerica očarala Veneciju: Stefanie Williams u haljini koja otkriva više nego što skriva