Bend ga je proslavio, a dugogodišnja ovisnost odvela u smrt: Brojni ga i danas oplakuju

Britanski glazbenik Liam James Payne rodio se 29. kolovoza 1993. u Wolverhamptonu, u Engleskoj. Već kao dijete pokazivao je izniman glazbeni talent, pjevajući u školskim zborovima i sudjelujući u lokalnim natjecanjima. Pravu prekretnicu u njegovom životu donijela je audicija za britanski talent show X Factor 2010. godine. Iako nije prošao dalje kao solo izvođač, žiri je prepoznao njegov potencijal i uključio ga u One Direction, bend koji je ubrzo postao globalni fenomen, prodavši milijune albuma i punivši stadione diljem svijeta. Liam se u bendu istaknuo i kao tekstopisac, sudjelujući u skladanju nekoliko pjesama.

Tijekom vremena se suočavao i s osobnim izazovima. U mladosti je eksperimentirao s alkoholom i drogom. Iako su mediji često izvještavali o tragičnim događajima oko članova One Directiona i njihovih bližnjih, Liam je uspio prevladati te teškoće i stabilizirati svoj život. Nakon što je bend 2016. godine ušao u pauzu, posvetio se solo karijeri, izdavši nekoliko hit singlova i nastavljajući osvajati publiku svojim talentom. Međutim, u privatnom životu se suočavao i s brojnim teškim porocima, a mnogi su fanovi postali zabrinuti za njegovo zdravlje. Preminuo je 16. listopada 2024. godine u Buenos Airesu u Argentini, u dobi od 31 godine. Prema službenim izvještajima, uzrok smrti bio je pad s hotelskog balkona, a toksikološki nalazi pokazali su prisutnost alkohola, kokaina i antidepresiva u njegovom organizmu.