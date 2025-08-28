Ana Vukoja o životu s Filipom Zubčićem: 'Veselimo se stvaranju zajedničkog doma...'

Ana Vukoja (28), kineziologinja i trenerica ritmičke gimnastike, već četiri godine je u vezi s našim uspješnim skijašem Filipom Zubčićem (32). Prije nekoliko mjeseci par je odlučio napraviti veliki korak - zaručili su se na jednom od svojih najdražih mjesta, u intimnom ozračju, samo njih dvoje. I dok Filip gradi sportsku karijeru na svjetskim stazama, Ana je svoj profesionalni put posvetila treninzima i vlastitom reformer studiju, a u privatnom životu oboje se raduju zajedničkoj budućnosti i stvaranju obitelji.

Ana, prije svega čestitamo na zarukama. S Filipom ste u vezi već četiri godine, a nedavno ste se i zaručili. Kako su izgledale zaruke?

Hvala na čestitkama. Da, zaručili smo se nakon četiri godine veze. Zaruke same po sebi nisu bile neočekivane, ali iznenadio me trenutak u kojem su se dogodile. To je bio poseban, intiman trenutak na jednom od naših najdražih mjesta. Samo nas dvoje, na mjestu koje volimo.

Foto: Instagram

Prije nego ste postali par, rekli ste da niste kliknuli na prvu. Možete li nam reći nešto više o tome kako se vaša veza razvijala?

To je Filip negdje izjavio, ali mislim da se samo nije najbolje izrazio. Ne bih rekla da nismo kliknuli na prvu, kompatibilnost i određena kemija osjetili su se vrlo brzo. Međutim, u tim trenucima naših života nismo bili spremni da se taj odnos odmah pretvori u ljubavnu vezu. Trebalo nam je malo duže da shvatimo da je to-to, ali time je sve još slađe. Kada ste u vezi s profesionalnim skijašem, znate da će izbivati više od 200 dana godišnje od kuće i treba se priviknuti na to. Međutim, Filip i ja smo kroz našu vezu rasli te je i ta razdvojenost s vremenom postala sve lakša, pogotovo jer znam koliko Filip voli to što radi i koliko je toga uložio u svoju karijeru.

Foto: Instagram

Radite kao trenerica ritmičke gimnastike, kako izgleda vaš radni dan?

Osim što sam trenerica ritmičke gimnastike, od ovog proljeća sa svojom mlađom sestrom Lucijom vodim Reformer studio Làvu. Moj standardni radni dan počinje u 5:30 kada se budim i izvodim pse u šetnju. Nakon toga slijede brzinski doručak, spremanje i odlazak u Reformer studio gdje vodim treninge od 7. Popodne provodim radeći s djecom u gimnastičkom klubu gdje sam također trenerica. Uživam u radu s djecom, njihova energija i iskrenost me svaki put iznova razvesele.

Filip iza sebe ima uspješnu skijašku karijeru. Kako doživljavate njegove utrke i uspjehe? Kakav je Filip kao osoba izvan staze?

Njegove utrke doživljavam vrlo intenzivno. Uživo je praćenje utrka još stresnije nego kad gledam na televiziji, ali stvarno uživam u tome. Znam koliko truda, discipline i odricanja stoji iza svakog rezultata pa su za mene njegovi uspjesi još i veći. Izvan staze je jednostavan, discipliniran i iskren. Pruža mi apsolutnu podršku u svemu, bez obzira na to što često izbiva iz kuće.

Foto: Instagram

Kako provodite zajedničko vrijeme, posebice tijekom opuštajućih dana? Imate li zajedničke aktivnosti koje volite raditi?

Volimo prirodu i more. Idemo u duge šetnje sa svojim psima i uglavnom se trudimo dosta vremena provoditi na otvorenom. Ovo ljeto sam ja upisala kite školu, tako da kad to malo bolje savladam imat ćemo još jednu zajedničku aktivnost. Također volimo provoditi vrijeme s prijateljima i obitelji, najčešće uz neku dobru hranu.

Imate li nekih posebnih planova za odmor?

Nemamo posebnih planova. Zbog posla i skijaških priprema nemamo dugi odmor, planiramo ga provesti na moru u krugu obitelji i prijatelja. Zapravo smo ga već proveli na hrvatskoj obali (Dalmacija i Istra) i vraćamo se standardnim obavezama. On je otputovao u Argentinu, a ja sam se vratila u Zagreb na posao.

Foto: Instagram

Pripreme za vjenčanje sigurno mogu biti izazovne. Jesu li već počele? Imate li već neku ideju o tome kako želite da izgleda vaš poseban dan?

Nismo još krenuli s pripremama za vjenčanje, ali planiramo uskoro. Polako slažemo ideje i dogovaramo osnovno, svjesni smo da sve to može biti izazovno, ali trudimo se ostati opušteni i uživati. Ne želimo si stvarati preveliki pritisak oko toga. Ja ću vjerojatno biti glavna i odgovorna za organizaciju. Njegov je fokus na skijanju pa će se morati složiti s mojim idejama.

Foto: Instagram

Što je ono što vas je osvojilo kod Filipa?

On me nije osvojio samo jednim gestom, nego doslovno cijelim paketom. Najviše me osvojilo to što je jednostavan, iskren, marljiv i uporan, ali i to što uvijek ostaje svoj. Njegova posvećenost sportu pokazuje koliko zna biti discipliniran i ustrajan. Veza nam je zapravo jako jednostavna i to je ono što mi se najviše sviđa. Nema stresa i tenzija i tako je bilo od samog početka. Osvojila me njegova energija. Uz njega se osjećam kao da imam partnera i najboljeg prijatelja u istoj osobi.

Koji su vaši planovi u budućnosti, kako osobni tako i profesionalni?

Na privatnom planu u budućnosti svakako želimo obitelj i veselimo se stvaranju zajedničkog doma i života. Profesionalno, ja želim ostati u svom reformer studiju i stalno raditi na sebi, ali mi je i velika želja da gimnastički klubovi u Poreču i Zagrebu napreduju, rastu i okupe što više djece i mladih, kako bih im mogla prenijeti ljubav prema sportu i vrijednosti koje on nosi. On definitivno ostaje u skijanju što je duže moguće jer to je njegova najveća ljubav, a ja se nadam da ću u toj priči biti dobra podrška i da ćemo se još puno puta veseliti dobrim rezultatima. Vjerujem da ćemo oboje, svatko u svom području, ali možda i zajedno, graditi lijepe priče. Nikad se ne zna, možda nam neka dalja budućnost donese i neki zajednički projekt.

