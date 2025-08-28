Halida Bešlića u bolnici posjetila posebna osoba: 'Bit ću mu podrška...'

Jedan od najpoznatijih pjevača iz regije, Halid Bešlić (71) trenutno je hospitaliziran zbog zdravstvenih problema zbog kojih je morao otkazati tri planirana koncerta — u Gradačcu, Splitu i Ludbregu.

Pjevača je u srijedu u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo posjetio Vlado Đajić, direktor UKC RS. Đajić mu je tom prilikom donio poseban poklon – sliku “Drvo života”, koju su naslikali mladi iz banjalučkog Centra za Down sindrom, a na svom Facebook profilu podijelio je dojmove s posjete.

"Danas sam u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo posjetio mog dragog prijatelja, našeg Halida Bešlića. Iskreno smo se obradovali jedan drugom i dugo ćaskali, onako prijateljski i od srca. Donio sam mu sliku 'Drvo života' – poklon od naših zajedničkih prijatelja iz Centra za Down sindrom Banja Luka. Uz ovaj simbol ljubavi i snage, oni su mu poslali i najljepše želje za zdravlje i brz oporavak. Dar je Halidu izmamio osmijeh i radost u srcu", napisao je Đajić.

"Ponosan sam što u svom životu imam prijatelja poput njega, čovjeka ogromnog srca i dobrote. Bit ću Halidu podrška kao prijatelj i kao čovjek, a uvijek ću svima pružati prijateljsku i profesionalnu pomoć, sve dok sam živ. Halide, želim ti što brži oporavak. Uskoro ćemo ponovo zajedno pjevati tvoje pjesme i radovati se životu", zaključio je.

Foto: Robert Anic/pixsell

Podsjetimo, Halid se i ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Tešku prometnu nesreću doživio je 2009. godine, nakon koje je izgubio oko i zadobio ozbiljnu ozljedu pluća, zbog čega mu je kasnije ugrađen stent. Osim toga, godinama se bori s dijabetesom.

Halid je početkom ove godine najavio je veliki koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 20. prosinca. Time bi pjevač upisao svoj sedmi nastup u jednoj od najvećih koncertnih dvorana u regiji.

