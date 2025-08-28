Halida Bešlića u bolnici posjetila posebna osoba: 'Bit ću mu podrška...'
Halid se ugodno iznenadio posjetom
Jedan od najpoznatijih pjevača iz regije, Halid Bešlić (71) trenutno je hospitaliziran zbog zdravstvenih problema zbog kojih je morao otkazati tri planirana koncerta — u Gradačcu, Splitu i Ludbregu.
Pjevača je u srijedu u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo posjetio Vlado Đajić, direktor UKC RS. Đajić mu je tom prilikom donio poseban poklon – sliku “Drvo života”, koju su naslikali mladi iz banjalučkog Centra za Down sindrom, a na svom Facebook profilu podijelio je dojmove s posjete.
"Danas sam u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo posjetio mog dragog prijatelja, našeg Halida Bešlića. Iskreno smo se obradovali jedan drugom i dugo ćaskali, onako prijateljski i od srca. Donio sam mu sliku 'Drvo života' – poklon od naših zajedničkih prijatelja iz Centra za Down sindrom Banja Luka. Uz ovaj simbol ljubavi i snage, oni su mu poslali i najljepše želje za zdravlje i brz oporavak. Dar je Halidu izmamio osmijeh i radost u srcu", napisao je Đajić.
"Ponosan sam što u svom životu imam prijatelja poput njega, čovjeka ogromnog srca i dobrote. Bit ću Halidu podrška kao prijatelj i kao čovjek, a uvijek ću svima pružati prijateljsku i profesionalnu pomoć, sve dok sam živ. Halide, želim ti što brži oporavak. Uskoro ćemo ponovo zajedno pjevati tvoje pjesme i radovati se životu", zaključio je.
Podsjetimo, Halid se i ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Tešku prometnu nesreću doživio je 2009. godine, nakon koje je izgubio oko i zadobio ozbiljnu ozljedu pluća, zbog čega mu je kasnije ugrađen stent. Osim toga, godinama se bori s dijabetesom.
Halid je početkom ove godine najavio je veliki koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 20. prosinca. Time bi pjevač upisao svoj sedmi nastup u jednoj od najvećih koncertnih dvorana u regiji.
