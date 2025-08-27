Zdravstveno stanje Halida Bešlića sve gore: Pjevač otkazao još jedan koncert

Jedan od najpoznatijih pjevača iz regije, Halid Bešlić (71), ponovno je otkazao koncert zbog zdravstvenih razloga. Halid je prije nekoliko dana bio hitno hospitaliziran te je tada okazao nastup u Gradačcu koji se trebao održati danas, a njegov organizacijski tim sada se ponovno oglasio.

''Dragi svi, prenosimo Vam obavijest organizatora kako je navedeni događaja nažalost otkazan. Halid Bešlić je iz zdravstvenih razloga primoran otkazati najavljeni koncert u Porat Clubu u Splitu 13.9.2025.'', stoji na Facebooku. Također, regionalni glazbenik bio je primoran odustati od nastupa u Ludbregu početkom rujna.

Foto: Robert Anic/pixsell

Inače, ovo nije prvi put da se glazbenik suočava sa zdravstvenim problemima. Doživio je tešku prometnu nesreću 2009. godine nakon koje je izgubio oko i zadobio povredu pluća, pa mu je naposljetku ugrađen stent. Osim toga, godinama se bori s dijabetesom.

Pjevač je početkom godine najavio veliki koncert u zagrebačkoj Areni koji bi se trebao održati 20. prosinca. Time bi Halid upisao svoj sedmi nastup u toj dvorani.

