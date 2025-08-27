Veliki transfer: Otkriveno gdje Ivana Mišerić nastavlja svoju karijeru

Omiljena radijska voditeljica Ivana Mišerić, jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova domaće radijske scene, uljepšavat će jutra slušateljima bravo! radija! Uz nju, slušatelje će u bravo! jutru buditi i provjerena imena - Filip Han i Bruno Bucić. Prelazak ovih vrhunskih radijskih profesionalaca s Otvorenog na bravo! jedan je od najvećih radijskih transfera na ovim prostorima i najava inovativnih sadržaja u kreativnoj industriji. "Uz radio nikad nismo sami", rečenica je koju Ivana često izgovara, a koju je opravdala i sebi i slušateljima, čije povjerenje je godinama gradila iskrenom emocijom i prijateljskim pristupom, dijeleći s njima radost, tugu, uspjehe, ali i poraze.

Očekivanja ne volim komentirati, jer ih sami sebi stavljamo svaki dan, tako da pritisak je najviše u našim očima. Ali kao ljudi i karakteri ostajemo isti kakve ste nas već mogli upoznati, što je najiskrenije prema slušateljima s kojima ćemo se i dalje buditi. Vjerujem da ćemo se uklopiti u njihove živote i svakodnevicu, zajedno ćemo si olakšati start u novi dan. Veselim se neopisivo, otvaramo novu eru!", poručila je Ivana. Kolege Filip Han i Bruno Bucić, slušatelje su pozvali na ‘novu kavu i novu sezonu omiljene serije’. "Vrijeme je za nešto totalno drugačije. Osjetili smo da je došao pravi trenutak da se bacimo u novi izazov, a bravo! će nam dati baš to. Svi troje smo već dugo na radiju, ali nekako se osjećam kao da ćemo prvi put u eter. Jako smo uzbuđeni i jedva čekamo početak, vjerujem da možemo dati puno i starim i novim slušateljima. Mi naš show shvaćamo kao jednu veliku, prijateljsku kavu na koju su pozvani svi, a taj poziv vrijedi uvijek i zauvijek", poručio je Filip.

Foto: Gordan Svilar

"Kao kad imaš omiljenu seriju koju znaš napamet, ali sad ide nova sezona, lokacija se promijenila, scenarij je svjež, nadaš se da neće biti previše drame i da će fore biti bar donekle dobre. Na kraju, publika je ta koja daje ocjenu. Vjerujemo da će nas prihvatiti i dati nam šansu", iskren je Bruno. Nova i stara jutarnja ekipa primopredaju mikrofona odradili su, neočekivano, uživo u eteru pred slušateljima. Ivana, Filip i Bruno došli su u goste Marku Bratošu, Hrvoju Kečkešu i Dori Srdar. Oni su godinama gradili prepoznatljiv i topao odnos sa slušateljima, a sada odlaze u nove profesionalne izazove. bravo! radio zaželio im je sreću i zahvalio na predanosti, kreativnosti i smijehu koji su svakog jutra donosili u eter. "Hvala svima koji su nas pustili u svoje domove, urede, aute, uši i srca… To povjerenje i trenuci koje smo dijelili ostat će mi najljepše vrijeme u životu", zahvalan je bio Marko Bratoš.

Foto: Gordan Svilar

Dok je Hrvoje Kečkeš otkrio kako je radio neočekivano postao njegova velika ljubav: "Isprva sam mislio da u mom srcu ima mjesta samo za glumu, ali dolaskom na bravo! otvorilo se mjesto i za radio. To mogu zahvaliti toplom ozračju redakcije i našim vjernim slušateljima koji su nam uvijek uzvraćali ljubav." Dora Srdar bila je vrlo emotivna: "Puno smijeha, emocija i predivnih slušatelja, to mi je donio bravo! radio. Zahvalna sam na toj prilici i svemu što smo prošli kao tim. Svaku osobu ću pamtiti i rado se sjećati."

Dolazak Ivane i kolega Filipa i Brune otvara novu stranicu u radijskom svijetu. Od 1. rujna slušatelje očekuje svježina, neposrednost i energija, a novi trio obećava da će svako jutro biti zabavno, toplo i jedinstveno.

