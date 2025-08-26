Voditeljica 'Ljubavi na selu' u ljetnom izdanju: 'Prije dvije godine dogodila se ljubav'

Anita Martinović (41) jedno je od prepoznatljivih lica RTL-a, a gledatelji je najbolje poznaju kao voditeljicu popularne emisije "Ljubav je na selu".

Rođena u Slavonskom Brodu, po struci modna dizajnerica, život je prije nekoliko godina preokrenula televizijskim angažmanom. Nakon što ju je publika upoznala u showu Gospodin Savršeni, od 2021. godine vodi Ljubav je na selu i unosi svježinu u emisiju koja već godinama okuplja veliki broj obožavatelja.

Foto: RTL

Anita ljeto koristi za punjenje baterija, druženja s obitelji i sitne užitke na moru. S nama je podijelila što joj znače sunce, more i ljubav i kako provodi ljetne sunčane dane.

Foto: RTL

Anita, ljeto je vrijeme odmora i punjenja baterija. Gdje ga najradije provodite? Jeste li više za dalmatinske plaže, slavonski mir ili bijeg u inozemstvo?

Dok je nekima vrijeme odmora, meni i mojoj ekipi je svako ljeto radno, jer čemu bi se veselili naši gledatelji najesen da ne pripremimo novu sezonu Ljubav je na selu. Ipak, između snimanja i rada u agenciji uspijem ukrasti koji slobodan dan i pobjeći na more. Najviše volim naš Jadran, točnije Jadranovo – pravi raj za dušu i tijelo. Naravno, Slavonija mi je uvijek u srcu, ali i moji vole ljeti na Jadran, pa se skupimo ili kod brata u Zadru ili u mom malom selu. More je posebno, pogotovo nama Slavoncima.

Imate li neki svoj mali ljetni ritual – jutarnju kavu uz more, čitanje knjige na plaži ili večernje šetnje?

Naravno – jutarnja kavica na mojoj terasi ili u omiljenom kafiću u selu uz more. Dok čekam da se skuha, bacim se na jutarnji kupanac. Navečer je isto mjesto, samo drugi vajb: dragi ljudi, susjedi, prijatelji, hladni špricer i večernji kupanac. Tako se dan zaokruži i sve dođe na svoje mjesto.

Koja je vaša omiljena plaža ili kutak na Jadranu?

Teško je izdvojiti jedno mjesto jer je cijeli Jadran predivan. No prije dvije godine dogodila se ljubav između mog Kvarnera i mene – tu je sada moj drugi dom. Volimo ga jer je skroman, miran i nije razvikano turističko mjesto.

Kada se odmarate, uspijevate li se potpuno isključiti od posla?

Teško se potpuno isključiti jer sam jako vezana za projekt i ljude koji su dio njega. Ali kad voliš svoj posao, to nije teret. Moj telefon koristim za pomoć, užitke, komunikaciju i posao kad je meni potrebno, a ne da on kroji moje vrijeme.

Čemu se najviše veselite kada završi ljeto?

Najviše novoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', jer donosi svježinu i nova iskustva, ali i osobnim izazovima i projektima. Volim kada život stalno donosi nešto novo.

Koliko vam je ljeti važno vrijeme provedeno s obitelji?

Vrlo je važno. Iako smo velika obitelj s novorođenim članovima, što čini odmor hektičnim, volimo provesti vrijeme zajedno. Posebno sada s malima koji stvaraju uspomene za cijeli život.

Jeste li ikada doživjeli ljetnu ljubav?

Mislim da svatko barem jednom osjeti čar ljetne ljubavi – posebni trenuci puni romantike i neopterećenosti ljeta.

Imate li svoj „ljetni uniformirani look“ ili stalno mijenjate stil?

Ljeti sam za lagane, prozračne haljine i šlape, ali volim dodati upečatljive detalje, boje ili modne dodatke prema raspoloženju. Ovo ljeto sam opsjednuta lanenim košuljama – nosim ih na sve živo.

Foto: RTL

Ako biste opisali savršeno ljeto u tri riječi, koje bi to bile?

Sunce, more i ljubav.

