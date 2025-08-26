Tek punoljetan: Yamal u vezi s 25-godišnjom pjevačicom, prije toga s 30-godišnjom zvijezdom OnlyFansa

Nogometaš Barcelone i velika nada svjetskog nogometa Lamine Yamal (18), više ne skriva svoju ljubav. Na Instagramu je objavio fotografiju s argentinskom pjevačicom Nicki Nicole (25), čime su potvrdili vezu o kojoj se mjesecima pričalo.

Na slici poziraju ispred rođendanske torte, a Yamal je dodao samo srce i emoji torte. Time je jasno pokazao da su glasine istinite.

Priče o njihovom odnosu krenule su još u srpnju, kada je Nicole viđena na njegovoj proslavi 18. rođendana. Na tom tulumu, kojem je prisustvovalo oko 200 gostiju, španjolski mediji pišu da je tema bila "mafijaška zabava".

Yamal se i ranije spominjao u ljubavnim skandalima. Prije Nicki Nicole povezivali su ga s 30-godišnjom zvijezdom OnlyFansa, Fati Vazquez, s kojom je navodno putovao na odmor.

Foto: Profimedia/instagram

Nicki Nicole je do početka ove godine bila u vezi s poznatim meksičkim pjevačem Peso Plumom.

