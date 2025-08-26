Ovakvu je još nismo vidjeli: Iva Majoli sa suprugom, svi su primijetili jedan detalj

NOVA OSOBA /

Foto: Instagram

Mnogi su primijetili Ivinu promjenu imidža

26.8.2025.
11:59
Hot.hr
Instagram
Iva Majoli (48), najbolja hrvatska tenisačica svih vremena, pojavila se na modnom događaju na Lošinju koji je organizirala poduzetnica Snježana Schillinger

Na događaju je bila u društvu supruga Roberta Calegarija, a par je rado pozirao sa Snježanom i njezinim suprugom Franzom Schillingerom.

Foto: Instagram

Iva je plijenila poglede u elegantnoj, šarenoj haljini, dok su mnogi primijetili i njezin novi izgled – nosi znatno dulju kosu nego inače.

Podsjetimo, u listopadu 2022. godine, Iva Majoli udala se za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija.

Prije braka s Robertom, Iva je bila u braku s hrvatskim poduzetnikom Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine u crkvi svetog Marka u Zagrebu, a svečano slavlje, na kojem je bilo oko 370 uzvanika, održano je na Cmroku. Mjesec i pol nakon vjenčanja, Iva je rodila djevojčicu Miju.

Foto: Petar Glebov/pixsell

U početku se sve činilo idilično, a mnogi su komentirali kako njihov odnos izgleda kao onaj koji će trajati zauvijek. No, brak je bio turbulentan – par se često svađao i mirio, da bi se 2012. godine konačno razveli.

