Ovakvu je još nismo vidjeli: Iva Majoli sa suprugom, svi su primijetili jedan detalj

Iva Majoli (48), najbolja hrvatska tenisačica svih vremena, pojavila se na modnom događaju na Lošinju koji je organizirala poduzetnica Snježana Schillinger.

Na događaju je bila u društvu supruga Roberta Calegarija, a par je rado pozirao sa Snježanom i njezinim suprugom Franzom Schillingerom.

Foto: Instagram

Iva je plijenila poglede u elegantnoj, šarenoj haljini, dok su mnogi primijetili i njezin novi izgled – nosi znatno dulju kosu nego inače.

Podsjetimo, u listopadu 2022. godine, Iva Majoli udala se za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija.

Prije braka s Robertom, Iva je bila u braku s hrvatskim poduzetnikom Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine u crkvi svetog Marka u Zagrebu, a svečano slavlje, na kojem je bilo oko 370 uzvanika, održano je na Cmroku. Mjesec i pol nakon vjenčanja, Iva je rodila djevojčicu Miju.

Foto: Petar Glebov/pixsell

U početku se sve činilo idilično, a mnogi su komentirali kako njihov odnos izgleda kao onaj koji će trajati zauvijek. No, brak je bio turbulentan – par se često svađao i mirio, da bi se 2012. godine konačno razveli.

