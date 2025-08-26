Čime se bavi i kako izgleda supruga Lea Radeljaka? Ne viđamo je u javnosti

Leo Radeljak (43), sin poznatog poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (82), već godinama živi mirnim obiteljskim životom, daleko od žiže medija kojoj je njegov otac često izložen. Budući da Leo uglavnom čuva svoj privatni život, o njegovoj supruzi Ivani Glavačko zna se vrlo malo.

Foto: Instagram

Ivana je odvjetnica po struci i dugo je bila Leova prijateljica prije nego što je njihova veza prerasla u ljubav. Par se vjenčao 2013. godine u maloj i intimnoj ceremoniji u okolici Zagreba, na kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi obitelji.

Na društvenoj mreži, Ivana objavljuje obiteljske trenutke te ističe koliko su joj suprug i sin važni u životu.

"Prije nego sto je začet, Bog mi je dao obećanje - rodit ćeš živo i zdravo dijete. Tada nisam mogla pojmiti dubinu, visinu i širinu tog obećanja. Na današnji dan prije 3 godine Bog je svoje obećanje ispunio, a nama je donio najveću radost i ljubav. Sretan ti 3. rođendan, dragi sine! Neka te Bog nastavi blagoslivljati kao što te do sada blagoslivljao", napisala je u lipnju.

Nakon vjenčanja, Ivana je preuzela prezime Radeljak, a zajedno imaju sina Adriana, kojeg su dobili 2022. godine. Josip Radeljak Dikan tada je ponosno objavio radosnu vijest.

"Hvala Bogu i dobro nam došao Adriane! Ben arrivato! Bienvenue! Welcome! Upravo nam je na svijet došao novi pripadnik plemena Radeljak! Morat ću s njime ozbiljno porazgovarati jer mi je sada priredio da sam kažu, najednom postao NONO (dida po Vuku)!?", napisao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Traje prosvjed u Benkovcu, okupilo se oko 200 ljudi, svira Thompson: 'Evo zašto smo večeras ovdje'