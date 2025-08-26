Aleksandru Prijović zaustavila policija i napisala kaznu: 'Još je nisam platila, zaboravila sam'

Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) danas je aktivna vozačica, no priznaje da je vozačku dozvolu položila nešto kasnije nego većina. Kako je otkrila, ispit je položila neposredno prije prve trudnoće, a zatim odmah kupila automobil.

"Kasno sam položila, nekoliko mjeseci prije trudnoće. Odmah sam kupila auto i krenula sam voziti. Stalno sam željela voziti. Međutim, ostala sam trudna i nisam uopće htjela riskirati. Tako da sam tek poslije porođaja nastavila s vožnjom", ispričala je Prijović.

Pjevačica bez zadrške priznaje da za volanom uživa i da se smatra vrlo dobrim vozačem.

"Kažu da sam fenomenalna, ja nekako opušteno vozim. Nisam od onih koji se približe volanu i budu zgrčeni. I drugi kažu da sam dobra", dodala je.

No, iako vozi opušteno, nekoliko puta se našla u situaciji da je zaustavi prometna policija. Najzanimljiviju anegdotu doživjela je nedavno, kada je, priznaje, prekršila jedno od osnovnih pravila u prometu.

"Policija me je prvi put zaustavila prije dva, tri tjedna. Telefon mi nije bio spojen na bluetooth kao što je uvijek i javila sam se samo da kažem: 'Ne mogu pričati sada, čujemo se poslije'. Samo što sam se javila, policija me je zaustavila", prisjetila se Aleksandra.

Iako se, kako kaže, često dogodi da popularne osobe policajci puste zbog prepoznatljivosti, ona je ovaj put inzistirala da dobije kaznu.

"Rekla sam im da odmah pišu kaznu. Događa se kada te netko prepozna ili voli tvoje pjesme da te nekad i puste. 'Molim te mi napiši, zaslužila sam', govorila sam policajcu", otkrila je pjevačica i dodala: "Stvarno je napisao kaznu. Još je nisam platila, zaboravila sam", prenosi Alo.rs.

