Bila je dance zvijezda 90-ih, a ljepotom je plijenila: Ovako danas izgleda Zorica Andrijašević Donna

Šibenik je proteklog vikenda bio u znaku glazbe, a među izvođačima koji su oduševili publiku na Večeri dalmatinske šansone posebno se istaknula Zorica Andrijašević Donna. Nekadašnja dance zvijezda, koju se početkom 2000-ih nije moglo zaobići na domaćoj sceni, ponovno je stala pred publiku i pokazala da njezin šarm i glas nisu izgubili na snazi.

Donna se proslavila 2000. godine debitantskim albumom "Funky Lady", kojim je stekla status jedne od najpoznatijih hrvatskih dance izvođačica. Publika i danas pamti njezine hitove poput "Taj zadnji put", "Tvoj početak i kraj" i "Te quiero amor". Surađivala je s brojnim velikim imenima domaće glazbe, među kojima su Neno Belan, Boris Đurđević, Dean Dvornik i Mladen Grdović.

Osim prepoznatljivim vokalom, Donna je pažnju privlačila i svojim atraktivnim izgledom – a čini se da se u dva desetljeća gotovo uopće nije promijenila.

Danas živi u rodnoj Makarskoj, gdje vodi mirniji život i posvećena je majčinstvu – samohrana je majka tinejdžera Vite.

Njezina životna priča imala je i teških poglavlja. Sredinom 2000-ih prolazila je kroz sudski proces zbog optužbi vezanih uz poslovanje tvrtke Andoza. Teretilo ju se da je zajedno s bivšim dečkom Davorom Biškom, poznatim ugostiteljem i nekadašnjim vlasnikom zagrebačkog Hard Rock Caféa, izvlačila novac iz tvrtke. Pjevačica je tvrdila da je sve činila po njegovom nalogu te ga optužila i za fizičko nasilje u njihovoj turbulentnoj vezi. Na kraju je oslobođena svih optužbi, dok je Biško nepravomoćno dobio uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine.

