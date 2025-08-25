Evo gdje je kći Ane Nikolić bila za vrijeme incidenta s Raletom: Fotografija umirila fanove

Srpska pjevačica Ana Nikolić (46) danima je već glavna tema medija nakon burne svađe sa svojim dečkom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom. Kako prenose srpski mediji, Nikolić je prijavila partnera za nasilje, a policija mu je izrekla mjeru zabrane prilaska u trajanju od 48 sati.

Dok se drama odvijala u Srbiji, Anina kći Tara, koju je dobila u braku s reperom Stefanom Đurićem Rastom, nalazila se u inozemstvu. Rasta boravi u Španjolskoj sa svojom partnericom Marijom Balaban, a fotografijom je otkrio kako je malena Tara otputovala s njima.

Podsjetimo, prema navodima, incident između Ane Nikolić i Raleta dogodio se u njegovoj vikendici na Avali. Pjevačica je nakon svađe u naletu bijesa automobilom udarila u ogradu, pri čemu je oštećena rampa postavljena na zid.

"Zaposleni u policijskoj stanici u Belom Potoku bili su iznenađeni kada je Ana Nikolić upala u zgradu i počela vikati. Bila je vidno uznemirena. Ispričala je da je automobilom probila ogradu kako bi pobjegla od partnera. Također se požalila da joj u obližnjem hotelu nitko nije želio pomoći, iako je tražila da pozovu policiju", izjavio je neimenovani izvor za Kurir.

Prema istom izvoru, povod sukoba navodno je bila ljubomora. Ana je, kako tvrde, partneru zamjerila bliske kontakte s njezinim kolegicama, što je, prema njenim riječima, bio okidač za incident i fizičko nasilje.

