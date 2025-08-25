Indira Levak otkrila što je radila prije nego što je postala zvijezda. Ima veze s kukuruzom

Indira Levak (51) danas je omiljena pjevačica i uspješna poduzetnica, ali njena priča počinje puno prije svjetla reflektora. U simpatičnom videu na Instagram storyju podijelila je svoje tinejdžerske dane i prve zarađene novce koji su oblikovali njezin put.

„Joj, kukuruza. Kada vidim kukuruz, odmah se sjetim svojih 14 godina. Imala sam sjajnog susjeda, gospodina Stipu, magistra poljoprivrede. Roditelji su mi rekli: 'Ako želiš nešto kupiti, moraš zaraditi.'

Tako sam molila gospodina Stipu da me uključi u posao kako bih zaradila za majice i hlače“, ispričala je Indira dok je šetala kroz kukuruzište sa svojim psom, kujicom Staforda Blue.

Foto: Instagram

Prisjetila se i teških radnih dana: „Izvlačili smo metlice od 7 ujutro do 7 navečer. Bilo je teško, ali najljepše je bilo negdje oko 9 ujutro kada bismo napravili malu pauzu za doručak. Imali smo prikolicu od traktora pa bismo se zavučene ispod nje najedale paštete i kruha. Živjeli kukuruzi!“, dodala je kroz smijeh.

Inače, prije nego što je 1993. godine postala članica grupe Colonia, Indira je radila u Županijskom uredu za opću upravu u rodnoj Županji. Paralelno je više od trinaest godina svirala u orkestru limene glazbe, a svira i klarinet i harmoniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je najljepša sportska priča godine: 'Da mi je netko to rekao...'