Vedrana Rudan u šoku zbog optužbi koje kolaju: 'Kao da su me pogodili pravo u čelo'

Književnica Vedrana Rudan (75) nedavno je progovorila o incidentu u Benkovcu gdje je zbog prosvjeda skupine veterana otkazana predstava u sklopu festivala "Nosi se". Organizatorica festivala, novinarka Melita Vrsaljko, tijekom incidenta bila je verbalno napadnuta i prijavila je događaj policiji.

Vedrana je sada opisala svoju povezanost s Benkovcem: “Četrdesetak godina odlazila sam u Benkovac. Tamo su živjeli roditelji moga muža. Ako nikad niste okusili benkovačke bademe niste probali najbolje na svijetu. Benkovac u mom srcu. Moji Benkovčani. Dobivam vino, med, bijeli luk, bukete cvijeća, čak i potpalu za peć jer znaju da se grijemo na drva. Bože, kako ja volim te ljude”, napisala je.

Osim toga, dotaknula se i incidenta koji se dogodio. Kaže da je na otvaranju umjetničkog festivala grupa “dragovoljaca” organizirala prosvjed koji se trebao odvijati mirno, ali se pretvorio u kaos. Ističe da je dvadesetak muškaraca mladoj ženi prijetilo silovanjem i bacanjem pod automobil što ju je duboko potreslo.

“Onda me tresnuše posred čela. Na dan otvaranja umjetničkog hepeninga grupa ‘dragovoljaca’ organizirala je miran prosvjed koji se pretvorio u kaos. Dvadesetak muškaraca mladoj ženi prijetilo je silovanjem i bacanjem pod automobil. Čitam da su divljaci Benkovčani. Benkovčani? Moji Benkovčani?! Zašto šutite? Oj, narooodeeee moj!”, dodala je.

Ubrzo se javila mnoštvo njezinih pratitelja u komentarima. “Draga moja Vedrana, vi ste najhrabrija žena u Hrvatskoj!”, “Tamo nema više tvojih Benkovčana”, “Dotaknuli smo dno”, “Primitivizam”, poručili su.

Podsjetimo, Vedrana već duže vrijeme vodi tešku bitku s karcinomom žučnih kanalića. Unatoč bolesti, ne prestaje pisati i javno govoriti o različitim društvenim zbivanjima.

