Tamni pramenovi otišli su u zaborav, Kate Middleton pokazala novu frizuru

Britanska kraljevska obitelj privukla je pozornost javnosti kada su ih paparazzi uhvatili na putu prema tradicionalnoj nedjeljnoj službi u Crathie Kirku, malenoj crkvi u blizini rezidencije Balmoral. U središtu pažnje bio je Range Rover kojim je princ William (43) vozio svoju suprugu Kate Middleton (43), dok su na stražnjem sjedalu sjedili njihova djeca, princ George i princeza Charlotte.

Foto: Profimedia

Kate Middleton, koja se posljednjih tjedana sve češće pojavljuje u javnosti s osvježenim izgledom i svjetlijom kosom, izgledala je odmorno i elegantno. George i Charlotte, već naviknuti na protokol i pojavljivanja uz roditelje, djelovali su veselo. Obitelj je nakon dolaska u crkvu bila dio većeg kraljevskog okupljanja kojem su prisustvovali i kralj Charles s kraljicom Camillom, princeza Anne te princ Edward sa suprugom, vojvotkinjom Sophie.

Foto: Profimedia

Podsjećamo, nakon nekoliko teških godina obilježenih bolešću princeze od Walesa, smrti kraljice Elizabete II. i raznim društvenim pritiscima, par je odlučio započeti novo poglavlje. Upravo se pripremaju za preseljenje iz Adelaide Cottagea u Forest Lodge, prostranu rezidenciju s osam spavaonica smještenu u srcu Windsor Great Parka.

