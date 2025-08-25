ŠTO KAŽETE? /

Tamni pramenovi otišli su u zaborav, Kate Middleton pokazala novu frizuru

Tamni pramenovi otišli su u zaborav, Kate Middleton pokazala novu frizuru
Foto: Profimedia

Kate Middleton, koja se posljednjih tjedana sve češće pojavljuje u javnosti s osvježenim izgledom i svjetlijom kosom, izgledala je odmorno i elegantno

25.8.2025.
9:46
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanska kraljevska obitelj privukla je pozornost javnosti kada su ih paparazzi uhvatili na putu prema tradicionalnoj nedjeljnoj službi u Crathie Kirku, malenoj crkvi u blizini rezidencije Balmoral. U središtu pažnje bio je Range Rover kojim je princ William (43) vozio svoju suprugu Kate Middleton (43), dok su na stražnjem sjedalu sjedili njihova djeca, princ George i princeza Charlotte

Tamni pramenovi otišli su u zaborav, Kate Middleton pokazala novu frizuru
Foto: Profimedia

Kate Middleton, koja se posljednjih tjedana sve češće pojavljuje u javnosti s osvježenim izgledom i svjetlijom kosom, izgledala je odmorno i elegantno. George i Charlotte, već naviknuti na protokol i pojavljivanja uz roditelje, djelovali su veselo. Obitelj je nakon dolaska u crkvu bila dio većeg kraljevskog okupljanja kojem su prisustvovali i kralj Charles s kraljicom Camillom, princeza Anne te princ Edward sa suprugom, vojvotkinjom Sophie.

Tamni pramenovi otišli su u zaborav, Kate Middleton pokazala novu frizuru
Foto: Profimedia

Podsjećamo, nakon nekoliko teških godina obilježenih bolešću princeze od Walesa, smrti kraljice Elizabete II. i raznim društvenim pritiscima, par je odlučio započeti novo poglavlje. Upravo se pripremaju za preseljenje iz Adelaide Cottagea u Forest Lodge, prostranu rezidenciju s osam spavaonica smještenu u srcu Windsor Great Parka. 

POGLEDAJTE VIDEO: 'On je nju držao za ruku, a ti mene nisi!' Hoće li u Dvoru izbiti rat i tko pobjeđuje - princeza ili glumica?

 

Kate MiddletonPrinc WilliamKraljevska Obitelj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO KAŽETE? /
Tamni pramenovi otišli su u zaborav, Kate Middleton pokazala novu frizuru