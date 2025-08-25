Nikad ga nije uhvatila, ali je sve saznala: Evo što je Prijović poručila bivšem dečku

Aleksandra Prijović (29), miljenica hrvatske publike i pjevačica koja je napunila šest zagrebačkih Arena, danas je u sretnom braku.

No, nekad je bila u vezi s pjevačem Ljubom Perućicom. O njihovoj vezi dugo se burno pričalo, a sada je on i sam priznao da ju je varao.

"Da, bio sam nevjeran. Nikad me nije uhvatila, ali kasnije je saznala. Tada mi je rekla: 'Budi pametan i nemoj to više raditi.'", ispričao je Perućica.

Dodao je i da prevara nije bila glavni razlog njihovog prekida, ali da se danas kaje. "Imao sam 24 godine, bio sam premlad i nezreo", rekao je za Express.

Ljubo je sada novi čovjek, a najvažnija mu je njegova obitelj.

Poznata regionalna pjevačica također pršti od sreće. U sretnom je braku sa suprugom Filipom Živojinović s kojim čeka drugo dijete.

