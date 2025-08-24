'Gospodin Savršeni' se upustio u novu avanturu: 'Idemo dalje'

Šime Elez, poznati Splićanin koji je prošle godine hrabro izašao iz svoje zone komfora sudjelujući u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", nastavlja oduševljavati svoje pratitelje. Njegova popularnost raste iz dana u dan, a na društvenim mrežama redovito dijeli nove uspjehe i avanture.

Nakon što je ostvario dugogodišnju želju i položio vozački ispit A kategorije, Šime se nije zaustavio – odlučio je krenuti na nezaboravno putovanje motorom koje će pamtiti cijeli život.

U svojoj objavi na Instagramu Šime je najavio putovanje od devet dana, preko šest država, i preko 3000 kilometara vožnje motorom: Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Grčka, Albanija i Crna Gora nalaze se na njegovoj ruti.

"Prva 654 kilometra odrađena, prva etapa završena. Vožnja prošla bez većih problema, a da smo noć prije legli na vrijeme bila bi odrađena bez ikakvih problema. Doduše, mislim da je to manje bitno. Umor u očima pripisujem činjenici da ovdje nitko nije normalan, a ne kilometrima. Najgore je prošlo, idemo dalje", napisao je Šime u objavi.

Foto: Instagram

No, nekoliko sati kasnije je priznao da je zapravo bilo i teže nego što je mislio.

"Ispravak pogrešnog navoda, danas je bilo gore. Idemo dalje", napisao je Šime.

POGLEDAJTE VIDEO: Podcijenili snagu valova, pa ih spasili junaci: 'Ljudi nisu svjesni opasnosti mora'