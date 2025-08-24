Dugo ih nismo vidjeli zajedno: Kolinda i Jakov u izlasku, nisu skrivali sreću

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović (57) i njezin suprug Jakov Kitarović (56) dugo nisu viđeni zajedno u javnosti, no ovoga su se vikenda ponovno pojavili rame uz rame, i to na Lošinju.

Par je bio na događanju koje je organizirala poduzetnica Snježana Mehun Schillinger (54), dugogodišnja Kolindina prijateljica i vlasnica modnog brenda Duchess. Upravo su njihove zajedničke fotografije, koje je Snježana objavila na društvenim mrežama, privukle veliku pozornost javnosti.

Kolinda je na Lošinj stigla kako bi iskazala podršku prijateljici i sudjelovala na eventu, no poseban interes izazvalo je prisustvo njezina supruga Jakova, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti. Sudeći po fotografijama, dobro raspoloženje nije izostalo - par se smiješio, družio i uživao u druženju.

Nedavno boravila u Budimpešti

Ovo ljeto bivša predsjednica provodi aktivno, uz brojna putovanja i diplomatske susrete. Nakon posjeta Napulju i Azerbajdžanu, nedavno je boravila i u Budimpešti, gdje je prisustvovala svečanosti uručenja visokog državnog odličja predsjedniku Međunarodnog olimpijskog odbora, Thomasu Bachu. Tada je pozornost privukla elegantnim izdanjem u zelenoj haljini, ali i nizom fotografija iz glavnog grada Mađarske.

Foto: Instagram

Ipak, nije se dugo zadržala izvan Hrvatske – već ovoga vikenda vratila se kući i odmor potražila na Lošinju, gdje je, uz supruga, provela subotu u društvu prijatelja i uzvanika.

Zanimljivo je spomenuti kako je bivša predsjednica već tijekom predsjedničkog mandata često nosila kreacije upravo brenda Duchess, a Jakova Kitarovića javnost je ranije viđala na sličnim događanjima koje je organizirala Snježana Mehun, no tada je uglavnom dolazio sam.

POGLEDAJTE VIDEO: Veleposlanica Irske: 'Kad sam vidjela Cetinu, mislila sam da ju je umjetna inteligencija generirala'