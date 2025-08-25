NIŽU SE ČESTITKE /

Dikan nije štedio: Otkrio luksuzan poklon koji je darovao unuku, privilegija odabranih

Foto: Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf

Unuk Adrian već je upisan u povijest obitelji Radeljak posebnim darom djeda

25.8.2025.
12:44
Jelena Pavković
Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
Hrvatski poduzetnik Josip Radeljak (82) je i dalje vrlo vrlo aktivan na društvenim mrežama, a nova objava o njegovom unuku Adrianu privukla je posebnu pažnju javnosti. Naime, otkrio je što je njegov unuk naslijedio odmah nakon rođenja.

„Porodio se moj prvi unuk Adrian i odmah dobio svoj dio bračke rezidencije, označen Jakšićevom skulpturom, uz prisutnost cijelog plemena Radeljaka!”, napisao je ponosni djed i dobio brojne čestitke. Adrian je sin njegova sina Lea, a na svijet je stigao u lipnju 2022. godine. 

Uz sina Lea, Dikan ima i kći Lanu koja je nedavno proslavila 25. rođendan. Na Instagramu je objavila fotografiju uz bazen, u kupaćem kostimu, s tortom i čašom pića u ruci, a torta je bila ukrašena brojkom „25“. Mlada Lana posebno je vezana za svog nećaka Adriana. Povodom njegovog trećeg rođendana objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz kratku poruku: „Sretan 3. Adri!”, što je izazvalo niz lijepih želja i čestitki. Osim rođendanskih slavlja, Lana je nedavno podijelila i radosne vijesti – zaručila se sa svojim partnerom Antoniom Barišićem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lana Radeljak (@radeljaklana)

Leo RadeljakAdrianJosip RadeljakObjava
