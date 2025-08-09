Lana Radeljak uživa na našem otoku: Pogledajte tko joj pravi društvo

Lana Radeljak (25), kći pokojne glumice Ene Begović i domaćeg poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana, trenutno uživa na Braču. Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija iz Pučišće, a posjetila je i Hvar s prijateljicama te zaručnikom Antoniom Barišićem.

Lana je pozirala u pletenoj plavoj haljini, raspustivši bujnu kosu. Također, podijelila je nekoliko prizora netaknute prirode i mora zelenkaste boje.

Njezin je zaručnik podijelio fotografiju Lane, bliske prijateljice i Ivane Radeljak, supruge Dikanovog sina Lea. Antonio je uhvatio sjetan trenutak u kojem dame okupane suncem sjede na palubi i gledaju u more, okrenute leđima fotografu.

Foto: Screenshot/instagram Story

Lana i njen dugogodišnji partner zaručili su se u svibnju, a zaruke su za nju bile uistinu pravo iznenađenje. Antonio je javnosti poznat iz jednog kulinarskog showa u kojem je 2022. godine ostavio snažan dojam već na audiciji. Po struci je magistar kemije, dok je Lana završila ekonomiju i menadžment u Milanu.

Podsjetimo, Lana je kći nikad prežaljene glumačke dive Ene Begović. Slavna glumica udala se za Dikana 2000. godine, a iste je godine u srpnju rođena Lana.

Mjesec i pol kasnije Ena je poginula u prometnoj nesreći na otoku Braču, nakon što je terenac završio u provaliji.

