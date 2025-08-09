Tatjana Jurić pokazala tijelo iz snova: Otkrila što radi nakon drastične promjene

Poznata radijska voditeljica Tatjana Jurić (43) nedavno je iznenadila obožavatelje viješću da uzima oko dva mjeseca neplaćenog godišnjeg odmora. Zgodna Hrvatica odlučila je uzeti predah od posla i svakodnevnih obaveza te uživati u ljetnim blagodatima. Tatjana trenutno odmara u Hrvatskoj, a pratitelje ponekad počasti fotografijama prirode ili svojih atraktivnih izdanja.

"Ko smeta?!", napisala je Tatjana uz fotografiju u kupaćem kostimu, vjerojatno naglašavajući da trenutno uživa na godišnjem odmoru.

"Savršena, za 10", "Wow, wow i još - wau", "Zgodna", pisali su brojni obožavatelji koji su pretpostavili da Tatjana uživa na brodici kod rijeke Krke.

Podsjetimo, Tatjana je prije dva tjedna na Instagramu obznanila da odlazi na zasluženi predah.

"Društvo drago, prvi put u skoro 25 godina rada, uzimam slobodno i, za znatiželjne, neplaćeno ljeto. Čisto informacija, vaši mailovi neće biti pročitani! Potražite me ponovo tamo negdje oko 1.10. Živjeli mi i pusa", napisala je na društvenim mrežama. Brojni su je fanovi podržali u njenoj odluci te joj zaželjeli ugodan odmor.

Tatjana je već desetljećima prisutna u medijima, no izgleda gotovo isto kao na početku svoje karijere. Nama je u intervjuu povodom njenog 43. rođendana otkrila kojem je ritualu vjerna kad je u pitanju njegovanje prirodnog izgleda.

"Mnogi će reći – ciljana njega, kvalitetni tretmani, pravilna prehrana… I sve je to istina. No, najvažnije što sam naučila jest da, ako ne pronađemo vrijeme za sebe, sve ostalo pada u vodu. Mentalna higijena jednako je važna kao i njega kože – to su knjige koje čitaš, glazba koju slušaš, ljudi kojima si okružen", otkrila je za Net.hr.

