Petra Meštrić i Polina iz 'Gospodina Savršenog' mamile uzdahe u centru Zagreba

Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Reality zvijezde uživale su u zajedničkom društvu

9.8.2025.
16:02
Mia Slafhauzer/pixsell
Poznata liječnica i infleuncerica Petra Meštrić koja je postala poznata široj javnosti nakon sudjelovanja u RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu", mamila je uzdahe u centru Zagreba. Poznata Hrvatica rashladila se vodom na glavnom zagrebačkom trgu, a pridružila joj se i bivša natjecateljica popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", Polina Guseva.

Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Upečatljive kandidatkinje RTL-ovih emisija pozirale su fotografu s lepezama u rukama, smijući se te uživajući u zajedničkom društvu. Petra je odlučila odjenuti prsluk bez naramenica i hlače plave boje, dok je outtfit upotpunila crnim sandalama na visoku petu.

Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Polina se pak odlučila za nešto nježniju kombinaciju, odjenuvši bijelu majicu i suknju s izvezenim motivom cvjetova. 

Reality zvijezde privlačile su pažnju Zagrepčana, ostavivši malo koga ravnodušnim. 

Podsjetimo, Petru su u sociološkom eksperimentu spojili s Dariom, no ljubavna iskra između njih nije se rodila. Polina također nije pronašla sreću u "Gospodinu Savršenom", međutim obje su nakon izlaska iz showa izgradile karijere na društvenim mrežama i postale jedne od najzapaženijih dama na subotnjoj špici. 

POGLEDAJTE VIDEO: EKSKLUZIVNO Veliki intervju s Petrom Meštrić: 'Zaposlila sam se u struci i - napokon sam zaljubljena!'

Petra MeštrićBrak Na PrvuPolina GusevaGospodin SavršeniZagreb
