Nives otkrila s kim noćima spava u krevetu i objavila fotku: 'Njegova je zadnja'

Foto: Instagram

Pjevačica je pod simpatičnu situaciju na svom Instagramu

9.8.2025.
15:31
Lea Obelić
Instagram
Hrvatska pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (43) svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila simpatičan razlog zbog kojeg je ostala kod kuće, iako je imala planove za izlazak.

U priči koju je podijelila iz kreveta bila je u svom krevetu, odjevena u sivu spavaćicu. “Planirala sam izaći iz kuće, ali njegova je zadnja!”, napisala je.

Uz poruku je objavila i fotografiju na kojoj se vidi kako na njoj leži njezin veliki sivi mačak, očito uživajući u odmoru i maženju. S obzirom na položaj ljubimca, pjevačica se nije mogla pomaknuti – pa je izlazak morao pričekati.

Nives Celzijus
