Nives Celzijus progovorila o stvari koje mnoge kopka pa otkrila svoju tajnu

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (43) ponovno je progovorila povodom priča o svom podrijetlu i prezimenu koje su posljednjih mjeseci kružile društvenim mrežama.

Naime, ona se sada oglasila iz kuće svoje obitelji istaknuvši kako joj je prezime Zeljković iznimno važno. Toliko ga voli, kaže, da ga nije promijenila čak ni kada se udala za nogometaša Dina Drpića (44). Odlučila je zadržati svoje djevojačko prezime jer je željela očuvati obiteljsku liniju – njezin djed imao je tri kćeri i nije imao muškog nasljednika koji bi ga prenio dalje.

Povod za njezino novo obraćanje bile su izjave iz starijeg intervjua za Hype TV u kojem je otkrila da je srpskog podrijetla te da joj pravo prezime nije Celzijus, već Zeljković. Tada je objasnila kako, iako govori hrvatski, kad provede više vremena u Srbiji automatski se prebaci na srpski jezik. “Pa dobro, ja govorim hrvatski, bez obzira na to što sam porijeklom Srpkinja i što je cijela moja obitelj u Srbiji. Kad tamo provedem malo više vremena, prebacim se na srpski”, rekla je tada. Dodala je i da u Hrvatskoj ne govori srpski jer smatra da publika na nacionalnoj televiziji možda ne bi najbolje reagirala na takav nastup.

Foto:

Nives je rođena u Vojvodini, a razdoblje provedeno ondje pamti kao jedno od najljepših u svom životu. "Kada sam bila klinka, sva djeca su voljela ići na more, ali ja sam više voljela biti kod babe i djeda u Lovćenu. To je selo u Vojvodini. Neke najljepše trenutke iz mog djetinjstva pamtim odatle“, rekla je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li koji poznati Hrvati su brak započeli u Las Vegasu? Ella Dvornik, Tony Cetinski, Nives Celzijus...