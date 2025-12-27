Policija pronašla vozača koji je na Badnjak udario ženu na pješačkom i pobjegao

Koprivničko-križevačka policija uhitila je u petak vozača (32) koji je na Badnjak u Križevcima automobilom udario pješakinju i pobjegao.

Nesreća se dogodila malo iza 16 sati u Ulici kralja Tomislava u srijedu. Vozač je "upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake te se obilježenom pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom kojom prilikom je na pješačkom prijelazu udario u 64-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik", izvijestila je policija.

Nakon nesreće je pobjegao, a da teško ozlijeđenoj pješakinji nije pružio pomoć, iako je to mogao "bez veće opasnosti za sebe ili druge".

Tridesetdvogodišnjaka sumnjiče za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanje pomoći. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i u zakonskom roku će biti predan pritvorsko nadzorniku.

