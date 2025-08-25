Kao od 'majke rođena': Britney Spears objavom na kojoj pozira gola zagolicala maštu fanova

Američka pjevačica Britney Spears (43) ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira potpuno gola.

Na fotografiji je okrenuta leđima prema kameri, s podignutim rukama i pogledom usmjerenim kroz prozor. Nosila je samo crne čizme do koljena, a duga plava kosa prekrila joj je leđa. Intimne dijelove tijela prekrila je emojijem u obliku ruže. Objavu nije opisala i isključila je mogućnost komentiranja, ali je u manje od 14 sati prikupila više od 200 tisuća lajkova. U posljednje vrijeme često objavljuje fotografije i videozapise iz svog svakodnevnog života – od plesnih rutina do isprobavanja odjevnih kombinacija. Jedan od nedavnih videozapisa izazvao je posebnu pažnju i zabrinutost kod fanova.

Na snimci objavljenoj 18. kolovoza, Britney pleše i pjeva hit pjesmu „Unfaithful“ od Rihanne, povremeno koristeći britanski naglasak. Video je snimljen u nepospremljenoj prostoriji njezinog doma, u kojoj se vide psi koji trče, a pažnju je privukao i prizor koji izgleda kao pseći izmet na podu. Iako je i ovu objavu onemogućila za komentare, rasprava se brzo preselila na društvenu mrežu X, gdje su fanovi podijeljeni. Dok jedni izražavaju zabrinutost za njezino mentalno zdravlje i opće stanje, drugi je brane i ističu da konačno uživa u slobodi da bude ono što jest.

Podsjećamo, Britney je nedavno proslavila 43. rođendan i službeno okončala razvod, čime je postala slobodna žena.

