Poznati voditelj dobio drugo dijete! Vuk i supruga presretni, on se oglasio emotivnom porukom

Foto: Luka Batelic/pixsell I Instagram

Život je čudo, napisao je

25.8.2025.
8:15
Hot.hr
Luka Batelic/pixsell I Instagram
Voditelj Ivan Vukušić (43) dobio je drugo dijete. Sretnu vijest podijelio je na Instagramu, ali nije otkrio spol ni ime bebe.

"Život je čudo. Zahvalni i presretni. A.V. 23.8.2025.", napisao je uz fotografiju iz rodilišta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ivan Vukusic (@tojevuk)

Inače, Ivan i njegova supruga Ivona, koja je po struci stomatologinja, vjenčali su se 2022. godine. Prvo dijete dobili su u ožujku 2023., a tada je također objavio samo inicijale i datum rođenja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ivan Vukusic (@tojevuk)

Vukušić je karijeru počeo na lokalnoj televiziji, a kasnije se proslavio kao radijski i televizijski voditelj. Osvaja gledatelje svojom opuštenošću i humorom.

VukušićVoditeljDijete
