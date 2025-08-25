Poznati voditelj dobio drugo dijete! Vuk i supruga presretni, on se oglasio emotivnom porukom

Voditelj Ivan Vukušić (43) dobio je drugo dijete. Sretnu vijest podijelio je na Instagramu, ali nije otkrio spol ni ime bebe.

"Život je čudo. Zahvalni i presretni. A.V. 23.8.2025.", napisao je uz fotografiju iz rodilišta.

Inače, Ivan i njegova supruga Ivona, koja je po struci stomatologinja, vjenčali su se 2022. godine. Prvo dijete dobili su u ožujku 2023., a tada je također objavio samo inicijale i datum rođenja.

Vukušić je karijeru počeo na lokalnoj televiziji, a kasnije se proslavio kao radijski i televizijski voditelj. Osvaja gledatelje svojom opuštenošću i humorom.

