Vanna: 'Svojedobno sam izgledala kao leopard zbog hiperpigmentacije'

Uvijek iskrena i neposredna, pjevačica Vanna (54) je jedna od onih žena koje ne mistificiraju ljepotu, ali je itekako njeguju. U razgovoru za nas otkrila je kako ljeti nikamo ne ide bez SPF-a, zašto joj je piling omiljeni ritual i zbog čega nikada nije zaspala sa šminkom.

Foto: Joannapaciorek

Govori i o tome kako balansira između scenskog glamura i svakodnevne jednostavnosti, priznaje da joj „lice voli šminku“, ali i da je sasvim zadovoljna tek s CC kremom i maskarom. Vanna nam je otkrila i kako se nosila s problemom hiperpigmentacije, zašto vjeruje više u škare nego u ekstenzije te koliko joj je važno da njezin izgled nikada ne zasjeni glazbu. Cijeli intervju u nastavku:

Koje proizvode najčešće koristite za njegu tijela?

Ovisno o godišnjem dobu; ljeti ne idem na sunce bez SPF 50, a tek zadnjih par dana ljetovanja smanjim zaštitni faktor za noge. Poslije nanesem neko dobro ulje za tijelo i kremu za stopala. Zimi si volim priuštiti piling.

Imate li neki omiljeni proizvod bez kojeg ljeti ne možete?

Pa eto, te kreme sa zaštitnim faktorom, ali i hranjiva ulja za poslije. Nažalost, često se trujem sredstvima protiv komaraca koja mi jako isušuju kožu i noge mi znaju izgledati kao da sam ih posula brašnom. Iako ih dobro ne hidratiziram prije spavanja, budi me osjećaj zategnutosti.

Foto: Instagram

Možete li nam opisati svoju rutinu njege lica?

Ništa naročito – umivanje toplom pa hladnom vodom i nanošenje kreme koju malo duže masiram od sredine lica prema ušima. Ako mi je pri ruci neki serum, pročitam kako se koristi i nanesem i njega. Nisam sklona koristiti kreme sa zaštitnim faktorom tijekom cijele godine; tek od kasnog proljeća do jeseni, mislim da nije loše da mi i lice upije malo vitamina D. Ako se moram šminkati, prije nanesem dodatnu bazu za šminku koju skidam čim mi više ne treba. Za noć koristim bogatu kremu za zrelu kožu, a nekad i masku s kojom prespavam do jutra.

Koje proizvode koristite ujutro, tijekom dana i navečer, ili nemate baš strogu rutinu?

Nemam strogu rutinu jer mi ni dani nisu rutinirani. Kada moram dugo i često biti našminkana, obično nahranim kožu serumima, maskama, emulzijama, ali osim toga ne pretjerujem s preparatima. Ljeti mi je dovoljno i par kapi nečeg kvalitetnog, a zimi mi gode ulja, čak i prije kreme.

Foto: Joannapaciorek

Idete li na neke kozmetičke tretmane kako biste održali mladolik izgled, ili mislite da je to više zasluga prehrane i genetike?

Svojedobno sam imala problem s hiperpigmentacijom i ljeti sam izgledala kao leopard. Išla sam na kemijske pilinge koji mi nisu pretjerano pomogli i naravno, nisam bila presretna. Sada sam se, izgleda, hormonski dobro posložila i koža lica mi je sasvim u redu. Inače, volim masaže i ponekad si ih priuštim. Intrigiraju me i neki tretmani malo agresivnijeg tipa, ali kad vidim onih stotinu iglica koje pikaju lice, malo me uhvati strah – tim više što sam sklona kod svake traume dobiti herpes na licu.

Kako biste opisali svoj osobni stil – u odijevanju i u beauty izričaju?

Nenametljiv, ali mora mi dobro pristajati. Više cool nego damski.

Preferirate li ljetni (mekši, svijetli tonovi) ili zimski (tamnije nijanse) make-up look? Koji vam više pristaje i u kojem se osjećate najbolje?

Sa svakim se make-upom osjećam odlično; moje lice voli šminku i šminkeri vole moje lice. Privatno mi je dovoljna tonirana CC krema i maskara, ali za scenu se rado prepuštam profesionalcima, iako se solidno našminkam i sama kad imam vremena i dobru rasvjetu. Jedino se ne upuštam u stavljanje umjetnih trepavica – to nisam svladala.

Foto:

Koliko često idete frizeru i koliko pazite na frizuru s obzirom na vašu scensku karijeru?

Uh, kosa… Srećom, moja omiljena frizerka Kristina dijeli moje mišljenje o najprihvatljivijem prirodnom izgledu, što znači da nisam pristaša perika, ekstenzija, umetaka i ostalih pomagala za bujniji izgled kose – iako sam sve to probala nositi na glavi. Naravno da bih voljela imati dugu, bujnu plavu kosu, ali nisam sklona patiti da tako izgleda. Više sam se ugledala u svoje uzore što se kose tiče, a to su npr. Cate Blanchett ili Charlize Theron, koje gotovo stalno nose neki bob i ne pribjegavaju scenskim slapovima tuđe kose da bi izgledale dobro. Oslanjaju se na prirodan izgled svoje kose bez pretjerano puno intervencija. Moja je kosa prirodno valovita, te tako najčešće i izgledam – valoviti bob. Što se tretmana tiče, najviše vjerujem škarama! Ako su vrhovi tanki i ispucali, a kosa visi – Kristina odreže dva centimetra i već je bolje.

Koliko vam je danas kao pjevačici važno kako izgledate? Osjećate li da je izgled dio vaše umjetničke prezentacije?

Izgled je važan svakoj ženi i duboko vjerujem da i žene koje izgledaju kao da se uopće ne trude, upravo šalju poruku na van takvim odabirom. To nema veze s poslom koji radite. Naravno, kao javna osoba svjesna sam da je ljudima najlakše komentirati izgled, a tek onda glazbu, pjevanje ili poruku koju želim poslati. Pokušavam da moj scenski izgled ne bude ometajući faktor mojoj glazbi, iako ponekad volim razbiti stereotipe.

Foto: Instagram

Nosite li svakodnevno šminku ili, poput primjerice Pamele Anderson, volite povremeno prigrliti prirodan izgled bez šminke?

Uglavnom sam bez šminke, ali bih takva na kameri izgledala kao čovječja ribica. I kao što sam već rekla – moje lice voli šminku i sigurno se neću tako lako odlučiti za taj no make-up trend, barem što se scene tiče.

Kako balansirate između scenskog glamura i svakodnevne jednostavnosti u njezi i izgledu?

Sve je stvar planiranja i obaveza; to mi ne predstavlja problem – ponekad s full make-upom završim na tržnici, a ponekad bez šminke na nekom poslovnom dogovoru. To je fleksibilnost, kontrola nad vlastitim samopouzdanjem i nedoživljavanje sebe preozbiljno. Na taj način šaljem poruku da skoro svaka žena može izgledati iznad svojih mogućnosti ako je profesionalci srede, kao i da ja mogu izgledati prosječno ako nisam full sređena. Volim misliti da je moj talent malo iznad prosjeka, a ne fizički izgled.

Postoji li neki beauty ritual ili navika koju ste usvojili tijekom karijere, a koji vam je posebno drag?

Volim piling – rješavanje viška, to mi je super osjećaj. I naravno, nikad nisam zaspala sa šminkom, ali to i nije stvar trenda, nego higijene.

Foto: Joannapaciorek

Imate li omiljeni miris ili parfem koji vam je postao zaštitni znak ili često mijenjate parfeme?

Mijenjam parfeme, iako preferiram one drvenastih nota. Ali što god stavila na sebe, oni koji me dugo poznaju reći će da je moj parfem Angel od T. Muglera. Nakon njega sam promijenila desetke parfema, ali eto – to je očito bio moj prvi dojam.

Kakve promjene u beauty svijetu ste primijetili tijekom godina i kako one utječu na vaš osobni stil?

Dobra stvar su primeri prije šminke i fiksatori, naročito prije ljetnih koncerata jer znoj čini svoje.

Foto: Instagram

Postoji li neki trend u šminkanju ili njezi koji ste isprobali, ali vam nije odgovarao i ne biste ga preporučili?

Ne, šminka je igra za vješte – i treba se igrati.

POGLEDAJTE VIDEO: BRIJUNI - video

