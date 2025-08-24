KAKVA TRANSFORMACIJA /

Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera

Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera
Foto: Profimedia

Put do zdravijeg života nije bio jednostavan

24.8.2025.
20:47
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Christopher Schwarzenegger, najmlađi sin holivudske legende Arnolda Schwarzeneggera (78)i novinarke Marije Shriver, ponovno je privukao pozornost javnosti svojim novim izgledom. Nekada povučen i daleko od medijske pažnje, danas 27-godišnji Christopher impresionira svojom vitkom linijom i očitim rezultatima dugotrajnog rada na sebi.

U nedavno objavljenoj obiteljskoj fotografiji, koju je podijelila njegova sestra Katherine, Christopher djeluje znatno mršavije nego ranije.

Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera
Foto: Instagram

Godinama se borio s viškom kilograma, no jasno je da je okrenuo novu stranicu u životu. Odluku o promjeni donio je prije pet godina, kada je krenuo gubiti kilograme postupno i promišljeno. Iz prehrane je izbacio većinu ugljikohidrata, a tijekom korizme odrekao se i kruha. Promjene su bile polagane, ali ustrajne – i danas su itekako vidljive.

Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera
Foto: Profimedia

Podsjetimo, Christopher je nedavno progovorio o svojoj transformaciji na prvom Beacher Vitality Happy & Healthy Summitu u Los Angelesu, održanom u svibnju. Istaknuo je da put do zdravijeg života nije bio jednostavan te da je isprobao različite metode kako bi izgubio višak kilograma.

"Isprobao sam sve. Još u srednjoj školi koristio sam usluge dostave zdravih obroka, i sjećam se da sam se osjećao čudno dok sam donosio te neobične obroke u školu", rekao je. "Bilo je puno pokušaja i pogrešaka. Čak i danas... kad se govori o fotografijama 'prije i poslije', ne osjećam se kao da sam još došao do tog 'poslije'."

Ključni trenutak dogodio se 2019. godine tijekom putovanja u Australiju.

"Bio sam na velikom putovanju, htio sam iskusiti što više toga, ali sam tada uvidio koliko me moja težina sputava u svakodnevnim aktivnostima", prisjetio se. "Htio sam ići na padobranski skok. Prijatelji su rekli: 'Nema šanse.' I bili su u pravu – nisam mogao skočiti", ispričao je Christopher, za kojeg je višak kilograma postao prošlost.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ovo najbolja prva runda u 2025. godini? Oba borca su jedva stajala na nogama

Arnold SchwarzeneggerChristopher Schwarzenegger
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVA TRANSFORMACIJA /
Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera