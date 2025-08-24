Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera

Christopher Schwarzenegger, najmlađi sin holivudske legende Arnolda Schwarzeneggera (78)i novinarke Marije Shriver, ponovno je privukao pozornost javnosti svojim novim izgledom. Nekada povučen i daleko od medijske pažnje, danas 27-godišnji Christopher impresionira svojom vitkom linijom i očitim rezultatima dugotrajnog rada na sebi.

U nedavno objavljenoj obiteljskoj fotografiji, koju je podijelila njegova sestra Katherine, Christopher djeluje znatno mršavije nego ranije.

Foto: Instagram

Godinama se borio s viškom kilograma, no jasno je da je okrenuo novu stranicu u životu. Odluku o promjeni donio je prije pet godina, kada je krenuo gubiti kilograme postupno i promišljeno. Iz prehrane je izbacio većinu ugljikohidrata, a tijekom korizme odrekao se i kruha. Promjene su bile polagane, ali ustrajne – i danas su itekako vidljive.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Christopher je nedavno progovorio o svojoj transformaciji na prvom Beacher Vitality Happy & Healthy Summitu u Los Angelesu, održanom u svibnju. Istaknuo je da put do zdravijeg života nije bio jednostavan te da je isprobao različite metode kako bi izgubio višak kilograma.

"Isprobao sam sve. Još u srednjoj školi koristio sam usluge dostave zdravih obroka, i sjećam se da sam se osjećao čudno dok sam donosio te neobične obroke u školu", rekao je. "Bilo je puno pokušaja i pogrešaka. Čak i danas... kad se govori o fotografijama 'prije i poslije', ne osjećam se kao da sam još došao do tog 'poslije'."

Ključni trenutak dogodio se 2019. godine tijekom putovanja u Australiju.

"Bio sam na velikom putovanju, htio sam iskusiti što više toga, ali sam tada uvidio koliko me moja težina sputava u svakodnevnim aktivnostima", prisjetio se. "Htio sam ići na padobranski skok. Prijatelji su rekli: 'Nema šanse.' I bili su u pravu – nisam mogao skočiti", ispričao je Christopher, za kojeg je višak kilograma postao prošlost.

