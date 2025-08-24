Borio se s viškom kilograma, a danas je nova osoba: Ovo je sin Arnolda Schwarzeneggera
Put do zdravijeg života nije bio jednostavan
Christopher Schwarzenegger, najmlađi sin holivudske legende Arnolda Schwarzeneggera (78)i novinarke Marije Shriver, ponovno je privukao pozornost javnosti svojim novim izgledom. Nekada povučen i daleko od medijske pažnje, danas 27-godišnji Christopher impresionira svojom vitkom linijom i očitim rezultatima dugotrajnog rada na sebi.
U nedavno objavljenoj obiteljskoj fotografiji, koju je podijelila njegova sestra Katherine, Christopher djeluje znatno mršavije nego ranije.
Godinama se borio s viškom kilograma, no jasno je da je okrenuo novu stranicu u životu. Odluku o promjeni donio je prije pet godina, kada je krenuo gubiti kilograme postupno i promišljeno. Iz prehrane je izbacio većinu ugljikohidrata, a tijekom korizme odrekao se i kruha. Promjene su bile polagane, ali ustrajne – i danas su itekako vidljive.
Podsjetimo, Christopher je nedavno progovorio o svojoj transformaciji na prvom Beacher Vitality Happy & Healthy Summitu u Los Angelesu, održanom u svibnju. Istaknuo je da put do zdravijeg života nije bio jednostavan te da je isprobao različite metode kako bi izgubio višak kilograma.
"Isprobao sam sve. Još u srednjoj školi koristio sam usluge dostave zdravih obroka, i sjećam se da sam se osjećao čudno dok sam donosio te neobične obroke u školu", rekao je. "Bilo je puno pokušaja i pogrešaka. Čak i danas... kad se govori o fotografijama 'prije i poslije', ne osjećam se kao da sam još došao do tog 'poslije'."
Ključni trenutak dogodio se 2019. godine tijekom putovanja u Australiju.
"Bio sam na velikom putovanju, htio sam iskusiti što više toga, ali sam tada uvidio koliko me moja težina sputava u svakodnevnim aktivnostima", prisjetio se. "Htio sam ići na padobranski skok. Prijatelji su rekli: 'Nema šanse.' I bili su u pravu – nisam mogao skočiti", ispričao je Christopher, za kojeg je višak kilograma postao prošlost.
