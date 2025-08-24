Korisnici Facebooka zbunjeni: Gdje je nestala Thompsonova supruga?

Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona (58), u posljednje je vrijeme često objavljivala na Facebooku. Na svom javnom profilu dijelila je obiteljske trenutke, Thompsonove pjesme i vjerske citate, a pratitelji su rado pratili njezine objave. Međutim, ovih dana mnogi su primijetili da njezin profil iznenada više nije dostupan.

Nije poznato što se točno dogodilo. Moguće je da je Sandra promijenila postavke privatnosti ili privremeno ugasila profil, no postoji i sumnja da je njezin račun možda hakiran. Budući da nije bilo nikakve službene objave, obožavatelji nagađaju što bi mogao biti razlog.

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Zanimljivo je da je njezin Instagram profil i dalje aktivan, iako je zatvoren za javnost. Tamo je prati nešto više od 2600 ljudi, no sadržaj mogu vidjeti samo odobreni pratitelji.

Inače, Sandra je Hrvatica s kanadskim korijenima, a život u Kanadi ostavila je zbog ljubavi prema Marku. Skladan bračni par upoznao se 2002. godine na jednom od Thompsonovih koncerata u Torontu te su godinu nakon stupili u civilni brak. Tri godine kasnije sklopili su crkveni brak, nakon što je Thompsonov prethodni brak s Danijelom Martinović bio crkveno poništen. Sandra i Marko imaju petero djece, kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu te sinove Šimuna i Antu Mihaela.

