Ženu tjerao da gola jede iz pseće zdjelice, odrekao se sinova, ima harem: Ovo je tajlandski kralj

Tajlandski kralj Maha Vajiralongkorn (73) slovi ne samo za najbogatijeg monarha na svijetu (procjenjuje se da je čak 60 puta bogatiji od britanske kraljevske obitelji), već i za jednog od najekscentričnijih ljudi današnjice. Osim što voli odijevati crop topove i stavljati lažne tetovaže, i što je svojoj pokojnoj pudlici dodijelio čin generala, najviše pozornosti u javnosti izaziva njegov turbulentan ljubavni život.

Harem i ljubavnice

Tijekom pandemije koronavirusa Maha se povukao u luksuzni hotel u Njemačkoj, a u izolaciju je poveo i svoj harem od 20 žena. Taj odred ljubavnica nije bio samo privremena mjera – riječ je o stalnoj pratnji kralja, a mnoge od njih dolaze iz vojske i imaju vlastitu jedinicu. Posebno je odjeknula njegova odluka da svojoj omiljenoj ljubavnici dodijeli titulu "kraljevske plemenite družice", nakon čega je javnosti predstavljena fotografija na kojoj pilotira avionom odjevena samo u maskirni grudnjak.

Četiri braka, četiri skandala

Unatoč haremima i ljubavnicama, Maha se ženio čak četiri puta.

Prva supruga bila mu je nećakinja, princeza Soamsawali Kitiyakara, s kojom se vjenčao 1977. i dobio kćer, princezu Bajrakitiyabhu. Brak je završio razvodom 1993., a tijekom zajedničkog života Maha je s ljubavnicom, glumicom Yuvadhidom Polpraserth, dobio još četvero djece. Soamsawali je ostala jedina bivša supruga koja je zadržala ulogu na dvoru, unatoč tome što je u međuvremenu pretrpjela dva moždana udara i završila u kolicima.

Druga supruga, spomenuta Yuvadhida, bila je njegova ljubavnica od tinejdžerskih dana. Vjenčali su se 1994., no brak je trajao tek dvije godine. Maha se odrekao trojice sinova koje je s njom imao te ih prognao iz Tajlanda, a samo je kćer priznao. Suprugu je optužio za nevjeru, nakon čega je s djecom emigrirala u SAD gdje je dobila politički azil.

Treća supruga, princeza Srirasmi Akrapongpreecha, bivša konobarica, ušla je u kraljevsku obitelj 2001. godine. Javnost ju je upoznala 2007. kada je procurila snimka s proslave psećeg rođendana, na kojoj se pojavila u tangama i hranila iz pseće zdjelice. Sedam godina kasnije pala je u nemilost: ostala je bez titule, odvojena od sina – prijestolonasljednika Dipangkorna – a njena obitelj završila je u zatvoru. Od 2014. nije viđena u javnosti, što je potaknulo špekulacije da više nije živa.

Četvrta i aktualna supruga je bivša stjuardesa Suthida Tidjai, koju je Maha oženio 2019. godine. Na vjenčanju je morala ležati pred njegovim nogama, a samo nekoliko mjeseci kasnije kralj je uzdignuo svoju ljubavnicu Sineenat Wongvajirapakdi na rang "kraljevske družice" – i to pred kraljicom. Nakon što joj je titula oduzeta zbog navodnih ambicija da preuzme Suthidino mjesto, Sineenat je ubrzo vraćena u kraljevu milost i danas je mnogi smatraju "drugom kraljicom" Tajlanda.

Od skandaloznog harema, preko dramatičnih razvoda do misterioznog nestanka treće supruge, život Maha Vajiralongkorna ne prestaje šokirati svijet. I dok Tajlanđani teško mogu otvoreno kritizirati svog monarha zbog strogih zakona o uvredi kralja, ostatak svijeta prati njegove postupke s nevjericom.

