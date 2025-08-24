Ženu tjerao da gola jede iz pseće zdjelice, odrekao se sinova, ima harem: Ovo je tajlandski kralj
Njegovo bogatstvo teško je procijeniti, ali poznato je da mu britanska kraljevska obitelj po tom pitanju nije do koljena
Tajlandski kralj Maha Vajiralongkorn (73) slovi ne samo za najbogatijeg monarha na svijetu (procjenjuje se da je čak 60 puta bogatiji od britanske kraljevske obitelji), već i za jednog od najekscentričnijih ljudi današnjice. Osim što voli odijevati crop topove i stavljati lažne tetovaže, i što je svojoj pokojnoj pudlici dodijelio čin generala, najviše pozornosti u javnosti izaziva njegov turbulentan ljubavni život.
Harem i ljubavnice
Tijekom pandemije koronavirusa Maha se povukao u luksuzni hotel u Njemačkoj, a u izolaciju je poveo i svoj harem od 20 žena. Taj odred ljubavnica nije bio samo privremena mjera – riječ je o stalnoj pratnji kralja, a mnoge od njih dolaze iz vojske i imaju vlastitu jedinicu. Posebno je odjeknula njegova odluka da svojoj omiljenoj ljubavnici dodijeli titulu "kraljevske plemenite družice", nakon čega je javnosti predstavljena fotografija na kojoj pilotira avionom odjevena samo u maskirni grudnjak.
Četiri braka, četiri skandala
Unatoč haremima i ljubavnicama, Maha se ženio čak četiri puta.
Prva supruga bila mu je nećakinja, princeza Soamsawali Kitiyakara, s kojom se vjenčao 1977. i dobio kćer, princezu Bajrakitiyabhu. Brak je završio razvodom 1993., a tijekom zajedničkog života Maha je s ljubavnicom, glumicom Yuvadhidom Polpraserth, dobio još četvero djece. Soamsawali je ostala jedina bivša supruga koja je zadržala ulogu na dvoru, unatoč tome što je u međuvremenu pretrpjela dva moždana udara i završila u kolicima.
Druga supruga, spomenuta Yuvadhida, bila je njegova ljubavnica od tinejdžerskih dana. Vjenčali su se 1994., no brak je trajao tek dvije godine. Maha se odrekao trojice sinova koje je s njom imao te ih prognao iz Tajlanda, a samo je kćer priznao. Suprugu je optužio za nevjeru, nakon čega je s djecom emigrirala u SAD gdje je dobila politički azil.
Treća supruga, princeza Srirasmi Akrapongpreecha, bivša konobarica, ušla je u kraljevsku obitelj 2001. godine. Javnost ju je upoznala 2007. kada je procurila snimka s proslave psećeg rođendana, na kojoj se pojavila u tangama i hranila iz pseće zdjelice. Sedam godina kasnije pala je u nemilost: ostala je bez titule, odvojena od sina – prijestolonasljednika Dipangkorna – a njena obitelj završila je u zatvoru. Od 2014. nije viđena u javnosti, što je potaknulo špekulacije da više nije živa.
Četvrta i aktualna supruga je bivša stjuardesa Suthida Tidjai, koju je Maha oženio 2019. godine. Na vjenčanju je morala ležati pred njegovim nogama, a samo nekoliko mjeseci kasnije kralj je uzdignuo svoju ljubavnicu Sineenat Wongvajirapakdi na rang "kraljevske družice" – i to pred kraljicom. Nakon što joj je titula oduzeta zbog navodnih ambicija da preuzme Suthidino mjesto, Sineenat je ubrzo vraćena u kraljevu milost i danas je mnogi smatraju "drugom kraljicom" Tajlanda.
Od skandaloznog harema, preko dramatičnih razvoda do misterioznog nestanka treće supruge, život Maha Vajiralongkorna ne prestaje šokirati svijet. I dok Tajlanđani teško mogu otvoreno kritizirati svog monarha zbog strogih zakona o uvredi kralja, ostatak svijeta prati njegove postupke s nevjericom.
