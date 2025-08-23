Snimala je filmove za odrasle na pragu punoljetnosti, a sad je poznata glumica: Ovo je Chloe Cherry

Put američke glumice i manekenke Chloe Cherry (28) teško bi se mogao nazvati običnim. Nekadašnja zvijezda industrije za odrasle, s više od 200 snimljenih filmova iza sebe, danas je uspješna holivudska glumica i modna muza koja otvoreno govori o svim padovima i usponima na tom putu.

Chloe je sa svega 25 godina slučajno otkrivena na jednom koncertu. Njena netipična ljepota odmah je privukla pažnju modnih stručnjaka te je ubrzo prozvana "anti-supermodelom". Nosila je revije poznatih brendova poput Blumarine i LaQuan Smitha, a jedno od najvećih priznanja stiglo je kada je postala zaštitno lice Rihannine kolekcije "Back to School".

Težak put do proboja u Hollywoodu

Pravi zaokret u njezinoj karijeri dogodio se s ulogom u planetarno popularnoj seriji "Euforija", gdje se istaknula kao novo lice glumačke scene. Uspjeh serije lansirao ju je prema Hollywoodu, a danas radi na novom satiričnom projektu o odrastanju u digitalnom dobu.

Za razliku od mnogih, Chloe svoju prošlost ne skriva. U podcastu "Call Her Daddy" bez zadrške je ispričala detalje iz karijere u industriji za odrasle, naglasivši da i dalje vodi OnlyFans profil, ali da je danas prvenstveno fokusirana na glumu i modu.

"Uvijek sam radila grupnjake sa šestoricom muškaraca. To me uzbuđuje, kao i većinu ljudi, da me svi oni žele odjednom", priznala je.

Njezina je iskrenost naišla na različite reakcije, ali ono što ju je najviše pogodilo bila je reakcija majke:

"Mama mi je rekla da je seksualni rad najniže na što čovjek može spasti. I to je jedina stvar s kojom se tako duboko ne slažem. I ne znam postoje li i drugi ljudi koji to misle, ali smatram da su pokušaji da ugrozite vlastitu obitelj još niži".

Danas više ne komunicira s majkom, no istaknula je da je i dalje vrlo bliska s ostatkom obitelji:

"Moja obitelj je puno više od moje majke i još sam uvijek jako povezana s njima".

Borba s poremećajem u prehrani

Još jedna tema koju Chloe ne izbjegava jest njezina borba s poremećajem u prehrani, koji je započeo još 2015. godine, kada je imala samo 18 godina.

"Svi kažu da si debela, a najbrži način da smršaviš je da ne jedeš. Rekao mi je to moj porno agent. To se pretvorilo u poremećaj u prehrani jer sam tada bila tako mlada. Nitko u mom životu nikada nije rekao da sam debela – a onda je to jednostavno postala opsesija", prisjetila se.

Tada se njezin život sveo na stalno brojanje kalorija – unosila je jedva 200 dnevno. Potpuni oporavak stigao je tek 2020. godine, nakon pet godina borbe.

"Drago mi je što sam se oporavila. To mi je promijenilo život. Ili mogu ja biti ta koja će odlučiti da mi je dobro samoj sa sobom ili to nitko drugi neće učiniti umjesto mene", objasnila je.

Inače, Chloe Cherry na Instagramu broji preko milijun pratitelja s kojima dijeli detalje iz privatnog života te sa filmskih setova.

